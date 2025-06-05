Курбан айт-2025: как правильно провести обряд жертвоприношения

Духовное управление мусульман Казахстана объявило 6 июня 2025 года первым днем Курбан айта. В преддверии этого великого праздника мусульман Zakon.kz связался с имамом и попросил дать полезные наставления для верующих.

По словам имама мечети Наби Асхата Утепова, Курбан айт, праздник жертвоприношения, уходит корнями очень глубоко в историю и отсылает к пророку Ибрагиму.

Ибрагим долго не мог стать отцом, но не отчаивался и упорно молил Бога о том, чтобы тот подарил ему дитя. И чудо случилось, терпение и искренняя вера оказались вознаграждены: когда пророк был уже в достаточно преклонном возрасте, жена наконец родила ему долгожданного наследника. Мальчика назвали Исмаилом. Ибрагим вкушал сладость отцовства, когда на его долю выпало испытание. Во сне он получил божественное откровение, веление принести в жертву своего единственного ребенка. Как бы это было ни тяжело, и отец, и сын покорились воле Всевышнего. Когда Ибрагим уже готов был принести жертву, Аллах сделал так, что этого не произошло, и ангел Джабраил дал прошедшему испытание верующему в качестве замены барана. С тех пор обряд жертвоприношения стал традиционным, он имеет глубокий гуманистический смысл.

"Курбан айт празднуется три дня. Жертву желательно принести в эти три дня до заката солнца, но обязательно после праздничной молитвы. Мясо можно либо раздать полностью, либо оставить себе только часть. Это уже на усмотрение каждого, но большинство стараются раздать полностью, потому что, во-первых, человек и так получает саваб (награду), а во-вторых, делиться с нуждающимися, соседями, причем вне зависимости от национальности и конфессии, – это добрый поступок, который укрепляет связь между людьми", – считает Асхат Утепов.

В этот праздник имам советует поздравлять друг друга, дарить радость окружающим, навещать родственников и уделять особое внимание детям.

"Надо, чтобы и малыши ощутили этот праздник. Например, когда я работал в Павлодаре, мы каждый Курбан айт арендовали площадь, раздавали людям плов и подарки. Дети могли читать стихи, петь, танцевать. Это и делалось для них, чтобы они тоже ждали этот праздник, понимали его значимость для каждого мусульманина", – вспоминает он.

Материал по теме Время праздничного намаза на Курбан айт определило ДУМК

Что касается жертвенного животного, оно должно быть здоровым и достаточно упитанным. Барана приносит в жертву один человек. Корову или верблюда – до семи.

Кому можно не делать жертвоприношение на Курбан айт:

Курбан не возлагается на ребенка;

на душевнобольного, независимо от того, обладает он имуществом или нет;

если у человека нет средств купить жертвенное животное.

Какой скот можно заколоть?

овцы и козы (должны достичь годовалого возраста);

коровы, быки и буйволы (крупный рогатый скот – не меньше двухлетнего);

верблюды (не меньше пятилетнего возраста).

При этом животные должны быть полностью здоровыми и не иметь следующих изъянов:

слепы на один или оба глаза;

слабость и истощение;

отсутствие уха или хвоста (более одной трети), зубов (половины и более);

сломанный рог;

хромота;

явная болезнь.

Подробнее о том, что принято делать за день до праздника, мы рассказали здесь.

Материал по теме Курбан айт-2025: ДУМК обратилось к владельцам фермерских хозяйств по поводу цен на скот

Напомним, что, согласно Трудовому кодексу, первый день Курбан айта является выходным днем. В результате у казахстанцев в июне как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной рабочей неделе добавится еще один выходной день – 6 июня.

Таким образом, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут три дня подряд: 6, 7 и 8 июня. При шестидневной – 6 и 8 июня.