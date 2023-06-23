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ЕС принял новый пакет санкций. В нем упоминается казахстанская нефть

казахстанская нефть на КТК Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума
Евросоюз принял 11-й пакет санкций против России. Отмечается, что этот пакет обеспечит еще более эффективное применение и реализацию санкций на основе уроков, извлеченных из их применения за последний год, сообщает Zakon.kz.

11-й пакет включает в себя несколько ключевых элементов. В их числе борьба против обхода санкций, продление запрета на транзит определенных чувствительных товаров (например, передовых технологий, материалов, связанных с авиацией), экспортируемых из ЕС в третьи страны через Россию.

Кроме этого, ЕС добавил 87 новых организаций в список тех, кто оказывает прямую поддержку военно-промышленному комплексу России. На них распространяются более жесткие ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий.

Помимо уже включенных в список российских и иранских организаций, в него также включены организации, зарегистрированные в Китае, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Сирии и Армении.

Кроме этого, ЕС борется с возможностью импорта российской нефти по трубопроводу для Германии и Польши.

Одним из пунктов в документе является введение строгих и очень целевых отступлений от существующих запретов на экспорт для обеспечения возможности обслуживания трубопровода КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), по которому казахстанская нефть транспортируется в ЕС через Россию.

Новым пакетом санкций также продлили сроки действия исключения из предельной цены на сахалинскую нефть для Японии (до 31 марта 2024 года).

Помимо прочего, еще у более 100 физических и юридических лиц подлежат замораживанию активы.

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