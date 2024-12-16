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Мир

В Евросоюзе утвердили очередной пакет санкций против России

санкции, Евросоюз, , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 16:35 Фото: pix4free
Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России, направленный на флот и компании из РФ, Китая и КНДР, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован на официальном сайте Совета ЕС. В описании уточняется, что очередной набор санкций призван ослабить военно-промышленный комплекс России.

В перечне упомянуты 54 физических и 30 юридических лиц. В список попали два чиновника из Северной Кореи. К юридическим лицам впервые отнесли китайские компании, поставляющие компоненты для беспилотных летательных аппаратов и микроэлектронные компоненты.

Также ограничения коснулись 52 танкеров из других стран, которым теперь запретят доступ в порты и предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками.

Компании из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ обвиняются в якобы обходе торговых ограничений, на них ЕС будет распространять более жесткие экспортные ограничения.

Сообщается, что санкции вступят в силу после того, как будут опубликованы в официальном журнале Евросоюза.

В ноябре 2024 года Великобритания объявила о введении новых санкций против российского военно-промышленного комплекса. В частности, в список попали и несколько казахстанских компаний.

Андрей Дюсупов
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