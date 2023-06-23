Курсы валют на выходные дни: 24-25 июня

По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 447,22 тенге, снизившись на 0,37 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро также понизился и составил 488,24 тенге (-4,10 тенге)

Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 5,32 тенге (-0,03).

Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями 22 и 23 июня 2023 года в Китайской Народной Республике.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-449,5 тенге, евро – по 485,5-490 тенге, российские рубли – по 5,21-5,45 тенге.

