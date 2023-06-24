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Елена Рыбакина сыграла на корте Уимблдона

Елена Рыбакина сыграла на корте Уимблдона Фото: Тwitter/sebsharfam
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела стартовую тренировку перед началом Уимблдона-2023, сообщает Zakon.kz.

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Фото и видео тренировки казахстанской теннисистки на корте Уимблдона опубликованы в твиттер-аккаунте. Руководство первенства на своей страничке в социальной сети также отметили возвращение знаменитой спортсменки на корт.


"Приятно приветствовать возвращение, чемпионка", – сказано в сообщении.


3 июня Елена Рыбакина сошла с дистанции соревнований в первенстве "Ролан Гарросс" из-за болезни. Позднее стало известно, что лучшая теннисистка Казахстана заболела вирусной инфекцией. После выздоровления Елена продолжила выступления и встретилась на корте с хорватской теннисисткой Донной Векич в рамках второго круга на турнире в Берлине (Германия).

23 июня стало известно, что лучший теннисист Казахстана Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Германии.

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