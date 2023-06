Елена Рыбакина сыграла на корте Уимблдона

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Фото и видео тренировки казахстанской теннисистки на корте Уимблдона опубликованы в твиттер-аккаунте. Руководство первенства на своей страничке в социальной сети также отметили возвращение знаменитой спортсменки на корт.

Elena Rybakina training at Wimbledon today.🎾🎾🌿🌿 #Wimbledon 📸: Wimbledon/ Stories pic.twitter.com/DrwuwbCfhO

A pleasure to welcome you back, champ ✨#Wimbledon pic.twitter.com/yFEVyGOXPl