Рыбакина сыграла с Соболенко на центральном корте "Уимблдона"

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в Лондоне проводит подготовку к защите титула чемпионки "Уимблдона". На очередной тренировке казахстанская теннисистка провела спарринговый матч против своей принципиальной соперницы Арины Соболенко, сообщает Zakon.kz.

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Вторая и третья ракетки мира сошлись в тренировочной встрече на центральном корте "Уимблдона". Видео игры в своем Инстаграм опубликовал британский журналист Джеймс Грей.

На стадии 1/64 финала Уимблдонского турнира Елена Рыбакина сыграет с американкой Шелби Роджерс (46-е место в WTA). Арина Соболенко стартовый матч "Уимблдона" проведет против венгерской теннисистки Панны Удварди (82). Стоит отметить, Рыбакина и Соболенко находятся в одной части сетки и могут встретиться друг с другом в полуфинале.

Старейший турнир в истории тенниса пройдет с 3 по 16 июля.

Ранее стали известны итоги жеребьевки "Уимблдона".