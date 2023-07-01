Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Рыбакина сыграла с Соболенко на центральном корте "Уимблдона"

Теннис Тренировка Уимблдон Фото: wtatennis
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в Лондоне проводит подготовку к защите титула чемпионки "Уимблдона". На очередной тренировке казахстанская теннисистка провела спарринговый матч против своей принципиальной соперницы Арины Соболенко, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Вторая и третья ракетки мира сошлись в тренировочной встрече на центральном корте "Уимблдона". Видео игры в своем Инстаграм опубликовал британский журналист Джеймс Грей.

На стадии 1/64 финала Уимблдонского турнира Елена Рыбакина сыграет с американкой Шелби Роджерс (46-е место в WTA). Арина Соболенко стартовый матч "Уимблдона" проведет против венгерской теннисистки Панны Удварди (82). Стоит отметить, Рыбакина и Соболенко находятся в одной части сетки и могут встретиться друг с другом в полуфинале.

Старейший турнир в истории тенниса пройдет с 3 по 16 июля.

Ранее стали известны итоги жеребьевки "Уимблдона".

Читайте также

Первая ракетка мира отказалась от участия в полуфинале турнира WTA-250

Итоги жеребьевки Уимблдона-2023: кто встал на пути Рыбакиной и Бублика?

Экс-первая ракетка Казахстана готовится к возвращению на корт

Пахита Амири
Рыбакина Елена
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Что изменится в жизни казахстанцев с июля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2023 года
прогноз погоды в Алматы на неделю
Сильная жара, гроза и град ожидаются на следующей неделе в Алматы
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления