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О попытке военного мятежа заявили в Москве

О попытке военного мятежа заявили в Москве Фото: pixabay
В Кремле заявили о попытке вооруженного мятежа и уголовном деле в отношении руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина, сообщает Zakon.kz.

По данным российских СМИ, в ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина.

По некоторым данным, ЧВК "Вагнер" намеревается войти в Ростовскую область, где усилены меры безопасности и перекрыта часть дорог. Официально информацию власти РФ не подтверждают.

"Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", – сказано в официальном заявлении генпрокуратуры страны.

По данным некоторых телеграм-каналов, мэрии Ростовской и Воронежской областей призвали граждан не выходить из домов. Усилили меры безопасности также в Москве. При этом данных о вторжениях не поступало.

Кроме того, в ФСБ заявили, что в отношении Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

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Мария Мельникова
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