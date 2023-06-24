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Какие продукты помогут легче переносить жару

продукты Фото: freepik
Диетолог Елена Соломатина предоставила ценные рекомендации о том, как справиться с летней жарой, путем правильного питания, сообщает Zakon.kz.

В интервью NEWS.ru она отметила, что определенные овощи могут помочь нам чувствовать себя лучше в жаркую погоду.

Соломатина подчеркнула, что важно употреблять больше помидоров и моркови во время жары. Они содержат ликопин, который помогает организму справляться с высокими температурами. Морковь с ее каротиноидами и бета-каротином также особенно полезна, особенно когда ее сочетают со сметаной в блюдах.

Кроме того, Соломатина подчеркнула, что зелень и овощи, богатые каротиноидами, играют важную роль в защите от ультрафиолетовых лучей и поддержании здоровой кожи и зрения.

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