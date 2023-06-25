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Без вести пропавшего замначальника отдела полиции ищут в Акмолинской области

Без вести пропавшего замначальника отдела полиции ищут в Акмолинской области Фото: Instagram/sinegor.kz
В Акмолинской области вторые сутки ищут без вести пропавшего заместителя начальника отдела полиции Зерендинского района, сообщает Zakon.kz.

Заявление от супруги пропавшего Турара Дуйсембина поступило в полицию 23 июня. С этого момента сотрудники полиции, военные и волонтеры ищут пропавшего полицейского в Акмолинской области, пишет sinegor.kz.

"По словам супруги, Дуйсембин Т. 20 июня вышел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно. Также сообщаем, что в настоящее время Дуйсембин Т. согласно приказу находится в очередном трудовом отпуске". Пресс-служба ДП Акмолинской области


В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить в правоохранительные органы.

8 июня в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области рассказали, что пропавший ранее в горах близ города Текели 36-летний алматинец Дамир Кушеев найден живым.

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