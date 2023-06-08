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Пропавшего тиктокера нашли в горах Жетысуской области

Пропавшего тиктокера нашла в горах Жетысуской области Фото: Zakon.kz
8 июня в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области рассказали Zakon.kz, что пропавший в горах близ города Текели 36-летний алматинец Дамир Кушеев найден живым.

По данным ведомства, поисково-спасательные работы проводились в горной местности в 40 км от села Карабулак в районах Коринского ущелья и водопада Бурхан-Булак.

"Мужчина был найден в 12:00 в 12 км от водопада Бурхан-Булак группой спасателей ДЧС области. В медицинской помощи не нуждался".Пресс-служба ДЧС Жетысуской области

Также сказано, что на проведение поисковых работ задействовали 12 сотрудников и 4 единицы техники с ДЧС, кинологический расчет, 2 сотрудника и 1 единица техники районного отдела полиции.

Дамир Кушеев 7 июня выехал на велосипеде к водопаду Бурхан-Булак в Коринское ущелье и последний раз вышел в эфир у плотины, где местный егерь угостил его чаем. Супруга Кушеева, потеряв с ним телефонную связь, обратилась за помощью к сотрудникам ДЧС. 

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Анастасия Московчук
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