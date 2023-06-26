Чем опасен кофе для гипертоников

Ученые из Университета Цзяо Тун в Сиане выяснили, что при наличии гипертонии и других заболеваний употребление кофе повышает риск отложения кальция на стенках брюшной аорты, что способствует инсульту и инфаркту, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, эксперты использовали данные Национального обследования состояния здоровья и питания (NHANES) за 2013–2014 годы, в котором приняли участие более 2500 человек. Тяжесть кальциноза брюшной аорты оценивали с помощью рентгеновского метода DXA. Ранее исследования показали, что увеличение выраженности кальциноза брюшной аорты связано с повышенным риском инсультов и инфарктов.

Отмечается, что никаких существенных ассоциаций между потреблением кофе и тяжестью кальциноза брюшной аорты ученые не нашли. Однако при наличии гипертонии, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний люди со средним потреблением кофе 390 г/сутки и более имели немного более высокие баллы кальциноза по шкале Kauppila.

В целом риск тяжелого кальциноза брюшной аорты был увеличен на 50% у лиц с высоким потреблением кофе, уточняют специалисты. Риск увеличивался до 70% при наличии артериальной гипертензии.

Кроме того, кофе вызывает резкое повышение артериального давления, снижение эндотелиальной функции, может привести к нарушению режима сна. Как отметили авторы, из-за этого напиток может потенциально ухудшить метаболизм холестерина. Тем не менее, исследование показало лишь наличие корреляции, а не причинно-следственной связи, а отличия в группах могут объясняться другими факторами.

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