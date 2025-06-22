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Наука и технологии

В растворимом кофе нашли скрытую опасность для пожилых людей

Пожилой человек, отдых, кофе, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 04:20 Фото: pexels
Ученые из Хубэйского университета (Китай) выяснили, что регулярное употребление растворимого кофе связано с повышенным риском ухудшения зрения в пожилом возрасте, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Food Science & Nutrition (FSN). В нем ученые проанализировали данные из британского биобанка – крупного медицинского проекта, в котором собрана информация о здоровье и привычках более полумиллиона человек.

Особое внимание уделялось тому, какой кофе предпочитали участники – растворимый, молотый или без кофеина. Оказалось, что только у тех, кто пил растворимый кофе, повышался риск возрастной макулодистрофии.

Это заболевание глаз, при котором повреждается центральная часть сетчатки (так называемое желтое пятно), отвечающая за четкое зрение. Дегенерация желтого пятна может развиваться постепенно и в тяжелых случаях приводит к слепоте.

По мнению исследователей, негативное влияние растворимого кофе связано с его производством. При термической обработке в нем могут образовываться вредные вещества, в том числе акриламид – потенциально токсичное соединение, которое может повреждать нервные клетки, включая зрительные.

Также в составе растворимого кофе могут быть окисленные жиры и химические добавки, используемые для сушки и восстановления напитка. В молотом кофе, приготовленном традиционным способом, таких соединений значительно меньше.

Ранее диетолог из Дании Сандра Вигелене рассказала, что зависимость от сахара носит поведенческий характер и не является схожей с наркотической или алкогольной в биологическом смысле.

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Аксинья Титова
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