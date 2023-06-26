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Элтон Джон дал последний концерт

последний концерт Элтона Джона Фото: wikimedia
Элтон Джон дал прощальный концерт на музыкальном фестивале Гластонбери в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Музыкант Элтон Джон дал последнее выступление на родине, а местом для прощального домашнего концерта стал музыкальный фестиваль Гластонбери.

Элтону Джону предоставили самую престижную из многочисленных площадок фестиваля – Pyramid Stage. Он стал последним выступающим на Гластонбери в этом году. Певец исполнил многие из своих хитов.

Сборы от прощального тура Элтона Джона под названием Farewell Yellow Brick Road Tour превысят 1 млрд долларов, что произойдет впервые в истории. В нынешний тур сэр Элтон отправился еще в 2018 году. С тех пор ему пришлось сделать паузу из-за пандемии коронавируса.

По версии музыкального журнала Rolling Stone, Элтон Джон занимает 49-ю строчку списка величайших исполнителей, среди его наград – пять статуэток премии "Грэмми", два "Оскара", два "Золотых глобуса". В 1994 году музыканта включили в Зал славы рок-н-ролла.

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