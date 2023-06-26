Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже

На утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа, главным фигурантом которого стал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, не прекратили. Его продолжает расследовать ФСБ России, сообщает Zakon.kz.

Дело возбудили 23 июня, а о предстоящем прекращении уголовного преследования Пригожина объявили после переговоров с ним президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает "Коммерсант".

По результатам переговоров силы ЧВК прекратили марш на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря.



25 июня сообщалось о том, что Генпрокуратура РФ прекратила расследование в отношении Пригожина. Однако источник "Коммерсанта" в надзорном органе сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается.

По данным источника, для принятия другого решения прошло слишком мало времени.