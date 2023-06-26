В Казахстане с 1 июля вырастут цены на сжиженный газ на автозаправках

АЗРК подготовлены изменения в приказ от 5 июля 2022 года "О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях РК", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается изменить цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа по всей территории республики на 4 или 6 тенге за 1 литр с НДС.

Как поясняется, согласно пункту 5 статьи 20 Закона "О газе и газоснабжении" РК 1 июля 2023 года Министерством энергетики планируется повышение оптовых цен на автогаз с 33 600 до 40 320 тенге без НДС (на 20 %), что соответственно требует соразмерного увеличения розничных цен на 4 тенге за 1 литр (с НДС).

Так, предусматривается, что в Астане цены на автогаз вырастут с 70 до 76 тенге за литр, в Алматы – с 75 до 81 тенге, в Шымкенте – с 60 до 64 тенге. В регионах цены на автогаз варьируются взависимости от отдаленности региона.

К примеру, в Восточно-Казахстанской области цены вырастут с 70-75 тенге до 76-81 тенге соответственно, в зависимости от отдаленности населенного пункта, в Атырауской области – с 50-55 до 54-59 тенге, в Алматинской области – с 75-80 до 81-86 тенге, в Северо-Казахстанской области – 75-80 до 81-86 тенге, в Мангистауской с области – с 50-55 до 54-59 тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного размещения до 12 июля.

27 апреля КРЕМ МНЭ РК повысил регулируемые тарифы ж/д перевозок на 28%, что оказало влияние на 2 тенге/литр в рознице с НДС, в регионах требующих ж/д доставки.

Также с 1 июля вырастут предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке.