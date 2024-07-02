Цены на сжиженный газ выросли с 1 июля 2024 года в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министр энергетики приказами от 26 июня 2024 года внес изменения в предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа для автогазозаправочных станций на территории РК, а также утвердил предельную цену оптовой реализации сжиженного газа на внутреннем рынке, сообщает Zakon.kz.
Предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года составляет 45 158 тенге (ранее – 40 320 тенге).
В связи с увеличением предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года стоимость автомобильного газа установлена в размере:
- Астана – 84 тенге за литр (было 76 тенге);
- Алматы – 89 тенге (было 81 тенге);
- Шымкент – 70 тенге (было 64 тенге);
- Актюбинская область – 59 тенге (было 54 тенге);
- Атырауская область – 59 тенге (было 54 тенге);
- Акмолинская область – 84 тенге (было 76 тенге);
- Алматинская область – 89 тенге (было 81 тенге);
- Восточно-Казахстанская область – 84 тенге (было 76 тенге);
- Жамбылская область – 78 тенге (было 71 тенге);
- Западно-Казахстанская область – 70 тенге (было 64 тенге);
- Костанайская область – 84 тенге (было 76 тенге);
- Кызылординская область – 70 тенге (было 64 тенге);
- Карагандинская область – 84 тенге (было 76 тенге);
- Мангистауская область – 59 тенге (было 54 тенге);
- Павлодарская область – 81 тенге (было 74 тенге);
- Северно-Казахстанская область – 89 тенге (было 81 тенге);
- Туркестанская область – 70 тенге (было 64 тенге);
- Абайская область – 84 тенге (было 76 тенге);
- Жетысуская область – 84 тенге (было 76 тенге);
- Улытауская область – 84 тенге (было 76 тенге).
Приказы №232 и №233 вводятся в действие с 1 июля 2024 года.
Ранее в Минэнерго сообщали, что планируют поднять цены на сжиженный газ в связи с нерентабельностью его производства, а также привели еще ряд причин повышения.
Также мы писали, что потребление на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа выросло на 400 тыс. тонн, или на 28% по сравнению с 2022 годом, а отрасль несет убытки.
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