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Законодательство РК

Цены на сжиженный газ выросли с 1 июля 2024 года в Казахстане

АГЗС, Автомобильная газозаправочная станция, сжиженный газ, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 08:41 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики приказами от 26 июня 2024 года внес изменения в предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа для автогазозаправочных станций на территории РК, а также утвердил предельную цену оптовой реализации сжиженного газа на внутреннем рынке, сообщает Zakon.kz.

Предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года составляет 45 158 тенге (ранее – 40 320 тенге).

В связи с увеличением предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года стоимость автомобильного газа установлена в размере:

  • Астана – 84 тенге за литр (было 76 тенге);
  • Алматы – 89 тенге (было 81 тенге);
  • Шымкент – 70 тенге (было 64 тенге);
  • Актюбинская область – 59 тенге (было 54 тенге);
  • Атырауская область – 59 тенге (было 54 тенге);
  • Акмолинская область – 84 тенге (было 76 тенге);
  • Алматинская область – 89 тенге (было 81 тенге);
  • Восточно-Казахстанская область – 84 тенге (было 76 тенге);
  • Жамбылская область – 78 тенге (было 71 тенге);
  • Западно-Казахстанская область – 70 тенге (было 64 тенге);
  • Костанайская область – 84 тенге (было 76 тенге);
  • Кызылординская область – 70 тенге (было 64 тенге);
  • Карагандинская область – 84 тенге (было 76 тенге);
  • Мангистауская область – 59 тенге (было 54 тенге);
  • Павлодарская область – 81 тенге (было 74 тенге);
  • Северно-Казахстанская область – 89 тенге (было 81 тенге);
  • Туркестанская область – 70 тенге (было 64 тенге);
  • Абайская область – 84 тенге (было 76 тенге);
  • Жетысуская область – 84 тенге (было 76 тенге);
  • Улытауская область – 84 тенге (было 76 тенге).

Приказы №232 и №233 вводятся в действие с 1 июля 2024 года.

Ранее в Минэнерго сообщали, что планируют поднять цены на сжиженный газ в связи с нерентабельностью его производства, а также привели еще ряд причин повышения.

Также мы писали, что потребление на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа выросло на 400 тыс. тонн, или на 28% по сравнению с 2022 годом, а отрасль несет убытки.

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