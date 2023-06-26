Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 27 июня
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидаются дожди.
"На севере, ночью и утром северо-западе Казахстана – сильные дожди с грозами. Лишь на западе, юге республики – погода без осадков", – рассказали синоптики.
На большей части страны – усиление ветра, на севере, северо-западе, в
центре – град, шквал.
В Астане – переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +15+17°С.
В Алматы –переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.
В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +33+35°С.
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