Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 27 июня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 27 июня Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидаются дожди.


"На севере, ночью и утром северо-западе Казахстана – сильные дожди с грозами. Лишь на западе, юге республики – погода без осадков", – рассказали синоптики. 

На большей части страны – усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре – град, шквал.

В Астане – переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +15+17°С.

В Алматы –переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +33+35°С.

Читайте также

450 млн тенге выделили на изучение экологических проблем в Улытауской области

Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов Казахстана в праздничные дни

Триумф EXEED LX на рынке Казахстана отразился в новом модном показе

Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз
Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз
спасатели
Костры в горах Алматы обошлись нарушителям в четыре миллиона тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления