Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 27 июня

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидаются дожди.

"На севере, ночью и утром северо-западе Казахстана – сильные дожди с грозами. Лишь на западе, юге республики – погода без осадков", – рассказали синоптики. На большей части страны – усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре – град, шквал.

В Астане – переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +15+17°С. В Алматы –переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С. В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +33+35°С. Читайте также 450 млн тенге выделили на изучение экологических проблем в Улытауской области Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов Казахстана в праздничные дни Триумф EXEED LX на рынке Казахстана отразился в новом модном показе

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