Госслужащая обратилась в Антикор, когда директора детсадов Актау вручили ей подарок

Директора частных детских садов города Актау вручили руководителю городского отдела образования подарок. Женщина обратилась в Антикоррупционную службу, сообщает Zakon.kz.

Об этом на брифинге в службе общественных коммуникаций сообщил первый заместитель руководителя Департамента Антикоррупционной службы по Мангистауской области Биржан Хайруллин.

По его словам, директора 26 частных детских садов Актау собрали по 1000 тенге и вручили госслужащей сертификат от торгового дома на общую сумму 40 тысяч тенге и торт. Об этой ситуации руководитель отдела образования сообщила в Антикоррупционную службу.

"25 директоров сразу же признали свою вину. В отношении них в соответствии со статьей 676 КоАП РК составлен административный протокол, каждый из которых оштрафован на 345 000 тенге. Один директор не признал свою вину, вследствие чего административное дело было рассмотрено в суде, где он был признан виновным и заплатил штраф в размере 483 000 тенге". Руководитель Департамента Антикоррупционной службы по Мангистауской области Биржан Хайруллин

В этой связи Антикоррупционная служба предупреждает, о том что государственный служащий не имеет права принимать подарки от подчиненных или иных лиц, на которых распространяются его служебные полномочия, несмотря на причины их дарения.

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