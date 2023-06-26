Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Госслужащая обратилась в Антикор, когда директора детсадов Актау вручили ей подарок

Госслужащая обратилась в Антикор, когда директора детсадов Актау вручили ей подарок Фото: Zakon.kz
Директора частных детских садов города Актау вручили руководителю городского отдела образования подарок. Женщина обратилась в Антикоррупционную службу, сообщает Zakon.kz.

Об этом на брифинге в службе общественных коммуникаций сообщил первый заместитель руководителя Департамента Антикоррупционной службы по Мангистауской области Биржан Хайруллин.

По его словам, директора 26 частных детских садов Актау собрали по 1000 тенге и вручили госслужащей сертификат от торгового дома на общую сумму 40 тысяч тенге и торт. Об этой ситуации руководитель отдела образования сообщила в Антикоррупционную службу.

"25 директоров сразу же признали свою вину. В отношении них в соответствии со статьей 676 КоАП РК составлен административный протокол, каждый из которых оштрафован на 345 000 тенге. Один директор не признал свою вину, вследствие чего административное дело было рассмотрено в суде, где он был признан виновным и заплатил штраф в размере 483 000 тенге". Руководитель Департамента Антикоррупционной службы по Мангистауской области Биржан Хайруллин

В этой связи Антикоррупционная служба предупреждает, о том что государственный служащий не имеет права принимать подарки от подчиненных или иных лиц, на которых распространяются его служебные полномочия, несмотря на причины их дарения.

Ранее в Антикоре назвали самые коррумпированные сферы.

Читайте также

Танцевальный ансамбль из Талдыкоргана выиграл международный конкурс в Турции

МИД прокомментировал слухи о назначении Абаева послом Казахстана в РФ

Молодежь - против наркотиков: уникальный форум со школьниками провели в Алматы

Константин Вноровский
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз
Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз
спасатели
Костры в горах Алматы обошлись нарушителям в четыре миллиона тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления