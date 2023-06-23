Самые коррумпированные сферы в Казахстане назвали в Антикоре
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дмитрий Малахов на совещании назвал самые коррумпированные сферы в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.
"По числу уголовных правонарушений постоянно входит в тройку лидеров сельское хозяйство – 382 уголовных правонарушения, далее образование – 343 и социальная сфера -295", – заявил спикер.
Так, по его данным, с 2020 года по уголовным делам только в сфере образования осуждено уже 143 лица.
"В основном регистрируются факты хищений, взяточничества и злоупотреблений полномочиями. Чаще всего эти преступления совершаются директорами и бухгалтерами учреждений образования, руководителями и сотрудниками отделов образования", – отметил Дмитрий Малахов.
Ранее он рассказал, как чиновники сферы образования "зарабатывали" на бюджетных средствах.
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