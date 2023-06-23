Самые коррумпированные сферы в Казахстане назвали в Антикоре

Заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дмитрий Малахов на совещании назвал самые коррумпированные сферы в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"По числу уголовных правонарушений постоянно входит в тройку лидеров сельское хозяйство – 382 уголовных правонарушения, далее образование – 343 и социальная сфера -295", – заявил спикер.

Так, по его данным, с 2020 года по уголовным делам только в сфере образования осуждено уже 143 лица.

"В основном регистрируются факты хищений, взяточничества и злоупотреблений полномочиями. Чаще всего эти преступления совершаются директорами и бухгалтерами учреждений образования, руководителями и сотрудниками отделов образования", – отметил Дмитрий Малахов.

Ранее он рассказал, как чиновники сферы образования "зарабатывали" на бюджетных средствах.

