Жительница Караганды требует от Минздрава разобраться в смерти супруга

Жительница Караганды обвинила врачей в халатности, из-за которой скончался ее супруг. Администрация больницы обещает разобраться, сообщает Zakon.kz.

Обращение в Министерство здравоохранения РК от Гулден Молдабековой появилось в соцсетях. По ее словам, муж скончался по вине врачей Многопрофильной больницы им. проф. Х.Ж. Макажанова.

Гулден пишет, что мужчину очень долго принимали, не смогли поставить диагноз, затем оставили под наблюдением.

"В 04:50 меня отправили домой, сказали прийти в 09:00, узнать у врачей о его диагнозе. Приехав в больницу со стороны приемного покоя, в 8 часов я получила аудиозапись от супруга: "Гулден, за мной не смотрят, мне очень плохо, до сих пор никто (врач) не пришел, помоги мне". Гулден Молдабекова

Женщина пишет, что пришла в больницу в 08:50 и нашла его в тяжелом состоянии, он не разговаривал, двигались только глаза. Только после этого его забрали в реанимацию. Через два часа сообщили о смерти.



Гулден Молдабекова обвинила врачей больницы в халатности и некомпетентности и потребовала разобраться в произошедшем.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области прокомментировали произошедшее.

"Администрация Многопрофильной больницы им. проф. Х.Ж. Макажанова сообщает, что указанный пациент своевременно осмотрен дежурным врачом невропатологом. Проведено необходимое обследование (КТ головного мозга, ЭКГ, КЩС, анализ крови). Консультирован реаниматологом, терапевтом, оториноларингологом, проведен консилиум. Госпитализирован в инсультное отделение".

В Управлении отметили, что факт смерти пациента зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований, сейчас проводятся процессуальные действия.



Руководство больницы приносит соболезнования родственникам пациента и заверяет, что в случае доказательства вины ответственные медицинские работники понесут наказание.