Пригожин впервые после прекращения мятежа прокомментировал его причины

Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин после событий в Ростове-на-Дону заявил, что ЧВК хотели расформировать. Это и послужило толчком к мятежу, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала аудиокомментарий главы ЧВК "Вагнер" "по поводу прошедших событий".

Это первое публичное заявление Пригожина, сделанное после окончания мятежа:

ЧВК "Вагнер" – самое опытное подразделение в России – в результате интриг должно было прекратить существование 1 июля. Совет командиров довел информацию до бойцов, никто не согласился подписать контракт с Минобороны.

Бойцы, которые перешли в МО, это минимальное количество – 2%.

Несмотря на то, что мы не проявляли никакой агрессии, по нам нанесли ракетный удар. 30 человек погибли. Некоторые получили ранения. Это послужило триггером к немедленному выдвижению.

Одна из колон вышла в Ростов, другая – в сторону Москвы. Не был убит ни один солдат на земле. Мы сожалеем, что вынуждены были наносить удары по авиации, но они бросали бомбы.

Целью похода было привлечение к ответственности лиц, которые допустили ошибки в ходе конфликта в Украине. Этого требовала общественность и военнослужащие.

Наш марш справедливости показал серьезнейшие проблемы с безопасностью по всей территории страны.

По словам Пригожина, "этого требовала общественность. Все военнослужащие, которые видели нас во время марша, поддерживали нас".

Глава ЧВК акцентировал внимание на том, что остановились вагнеровцы лишь тогда, когда первый штурмовой отряд подошел на 200 км к Москве, развернул свою артиллерию и сделал разведку местности. Тогда стало очевидно, что в этот момент прольется много крови.

В это время Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК "Вагнер" в законной юрисдикции.

"За 24 часа мы прошли то расстояние, которое соответствует расстоянию от места старта российских войск 24 февраля 2022 года до Киева и от этой же точки до города, поэтому если бы действия 24 февраля 2022 года во время начала СВО выполняло подразделение по уровню обученности, моральной готовности, как ЧВК "Вагнер", то, возможно, длилась бы сутки" Евгений Пригожин

Он отметил, что шел не для того, чтобы свергать власть в стране.

