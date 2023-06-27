Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева проиграла на турнире в британском Истбурне

В первом матче парного разряда на турнире в британском Истбурне Юлия Путинцева в паре с российской теннисисткой Камиллой Рахимовой потерпела разгромное поражение, сообщает Zakon.kz.

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По информации Sports.kz, Путинцеву и ее напарницу обыграли американки Коко Гауфф и Джессика Пегула в двух сетах с общим счетом 2:6, 1:6.

Во время игры пара казахстанской и российской теннисисток исполнила одну подачу навылет и совершила две двойные ошибки. Также они выиграли четыре очка и один гейм подряд.

Встреча проходила на стадии 1/8 финала турнира.

Ранее стало известно, что другая прославленная теннисистка и третья ракетка мира Елена Рыбакина и вовсе снялась с турнира в Истбурне. Казахстанская теннисистка сообщила, что до сих пор не восстановилась после перенесенного вируса во время "Ролан Гаррос".