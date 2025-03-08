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Все о теннисе

Юлия Путинцева проиграла на старте престижного турнира в США

теннис, Юлия Путинцева, , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 10:27 Фото: WTA
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потерпела поражение в матче с чешской спортсменкой Катержиной Синяковой во втором круге турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Матч продлился 1 час 29 минут и завершился победой Синяковой (59-я ракетка мира) со счетом 6:2, 6:2.

Путинцева выиграла 55 очков и допустила три двойные ошибки. В первом сете она уступила чешке с разницей в четыре гейма, а во втором – проиграла с тем же счетом 2:6.

Казахстанка продолжит выступление на турнире в парном разряде, где вместе с теннисисткой из Дании Кларой Таусон во втором круге встретится с тандемом Елена Остапенко (Латвия) / Эллен Перес (Австралия).

Синякова сыграет в третьем круге турнира WTA-1000 с 15-й ракеткой мира и 15-й сеяной Каролиной Муховой (Чехия).

В ночь на 8 марта лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина с победы стартовала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Ей противостояла нидерландка Сюзан Ламенс, которая занимает 64-е место в мировом рейтинге. Матч продлился два сета и завершился победой Рыбакиной со счетом 6:3, 6:3.

Андрей Дюсупов
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