В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество

Министр юстиции РК приказом от 20 июня 2023 года внес изменения в Правила проведения систематической регистрации прав на недвижимое имущество в правовом кадастре, сообщает Zakon.kz.

В частности, технический паспорт, составляемый по результатам государственного технического обследования недвижимого имущества, теперь называется кадастровый паспорт объекта недвижимости.

Это идентификационный документ, содержащий технические, идентификационные характеристики первичного или вторичного объекта недвижимости, а также идентификационные характеристики земельного участка, расположенного в городах республиканского значения, столице, городах областного и районного значения, согласно форме, установленной уполномоченным органом по государственному регулированию и контролю деятельности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственного технического обследования недвижимого имущества и центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами.

Кроме того, уточняется, что при осуществлении учетной регистрации ранее возникших прав на первичные и вторичные объекты кадастровый паспорт объекта недвижимости правообладателем не представляется.

"Государственное техническое обследование при проведении систематической регистрации осуществляется безвозмездно Государственной корпорацией "Правительство для граждан", к компетенции которой отнесен государственный технический учет по месту нахождения объекта недвижимости", - говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года.