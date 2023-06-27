В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
В частности, технический паспорт, составляемый по результатам государственного технического обследования недвижимого имущества, теперь называется кадастровый паспорт объекта недвижимости.
Это идентификационный документ, содержащий технические, идентификационные характеристики первичного или вторичного объекта недвижимости, а также идентификационные характеристики земельного участка, расположенного в городах республиканского значения, столице, городах областного и районного значения, согласно форме, установленной уполномоченным органом по государственному регулированию и контролю деятельности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственного технического обследования недвижимого имущества и центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами.
Кроме того, уточняется, что при осуществлении учетной регистрации ранее возникших прав на первичные и вторичные объекты кадастровый паспорт объекта недвижимости правообладателем не представляется.
"Государственное техническое обследование при проведении систематической регистрации осуществляется безвозмездно Государственной корпорацией "Правительство для граждан", к компетенции которой отнесен государственный технический учет по месту нахождения объекта недвижимости", - говорится в документе.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года.