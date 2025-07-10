Предоставление информации из правового кадастра и регистрация недвижимости: внесены изменения

Приказом министра юстиции от 30 июня 2025 года внесены изменения в Правила предоставления информации из правового кадастра, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что правила предоставления информации из правового кадастра определяют порядок предоставления информации из правового кадастра, в том числе, порядок оказания госуслуг "Предоставление сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках", "Предоставление сведений об отсутствии (наличии) недвижимого имущества", "Предоставление сведений о зарегистрированных обременениях прав, юридических притязаниях на объект недвижимости", "Выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости".

Для получения информации из правового кадастра физические и юридические лица подают запрос в электронном формате через веб-портал "электронного правительства" egov.kz либо через объекты информатизации.

Для получения государственной услуги физические и юридические лица подают запрос и пакет документов в соответствии с Перечнем основных требований к оказанию госуслуги.

При представлении заявителем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает в приеме документов и выдает расписку.

Вместе с тем утверждены Правила оказания государственной услуги "Государственная регистрация прав (обременений прав) на недвижимое имущество".

Указывается, что в случае расхождения адресных сведений объекта недвижимости, указанных в правоустанавливающем документе, с адресными сведениями, содержащимися в информационной системе единого государственного кадастра недвижимости, работник услугодателя уточняет адрес объекта недвижимости по регистрационному коду адреса.

Срок оказания государственной услуги с момента поступления заявления услугодателю составляет три рабочих дня, а в случае государственной регистрации по нотариально не удостоверенной сделке государственная услуга оказывается в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления услугодателю.

Электронная регистрация производится не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости подтверждения об оплате за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество или освобождении от оплаты.

Электронная регистрация в ускоренном порядке производится в течение двух часов с момента поступления в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости подтверждения об оплате за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество или освобождении от оплаты.

Электронная регистрация прав (обременений прав) в части возникновения, изменения, прекращения залога на недвижимое имущество с применением информационно-коммуникационных технологий производится в течение двух часов, с момента поступления через внешний шлюз "электронного правительства" в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости электронной заявки, с прикрепленной электронной копией правоустанавливающего документа, удостоверенной ЭЦП заявителя, электронным чеком, подтверждающим оплату за государственную регистрацию.

Государственная регистрация прекращения обременений, а также юридических притязаний производится в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления в регистрирующий орган.

Указывается, что при электронной регистрации нотариусом заявителю выдается информация об уникальном номере правоустанавливающего документа, присвоенном в единой нотариальной информационной системе (ЕНИС) и о сумме оплаты за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

После проведения оплаты за государственную услугу реквизиты чека направляются в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости.

Государственная услуга оказывается не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости подтверждения об оплате.

Услугодателем проводится правовой анализ документов, подтверждающих возникновение, изменение или прекращение прав (обременении прав) на недвижимое имущество и иных объектов государственной регистрации, которые должны соответствовать требованиям законодательства РК, предъявляемым к ним на момент регистрации, за исключением прав (обременении прав) на недвижимое имущество, не подлежащих обязательной государственной регистрации, а также ранее возникших прав (обременении прав).

Электронная регистрация прав (обременений прав) на недвижимое имущество может производиться с применением информационно-коммуникационных технологий с выдачей уведомления о регистрации.

Электронная регистрация в правовом кадастре на основании заявки банка второго уровня, микрофинансовой организации, осуществляющей деятельность по предоставлению микрокредитов физическим или юридическим лицам с обеспечением либо без обеспечения в размере, не превышающем 20 000 МРП и кредитного товарищества на возникновение, изменение, прекращение залога, поступившей посредством объектов информатизации через внешний шлюз "электронного правительства" осуществляется в следующем порядке:

финансовая организация инициирует в правовой кадастр электронную заявку на регистрацию возникновения, изменения, прекращения залога с прикреплением электронной копии правоустанавливающего документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

услугополучатель (уполномоченный представитель заявителя) производит оплату за государственную регистрацию возникновения, изменения, прекращения залога через платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП), с обязательным указанием данных плательщика оплаты за государственную регистрацию возникновения, изменения, прекращения залога.

После произведенной оплаты за государственную регистрацию возникновения, изменения, прекращения залога реквизиты электронного чека, подтверждающего оплату за государственную регистрацию (уникальный код заявки, уникальный код платежа, наименование получателя платежа, наименование банка второго уровня или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, данные плательщика платежа, в том числе его идентификационный номер, сумма оплаты, даты и время оплаты, код назначения платежа) сохраняются на ПШЭП в виде электронного чека и направляются в правовой кадастр.

финансовая организация направляет электронную заявку, с прикрепленной электронной копией правоустанавливающего документа, удостоверенной электронной цифровой подписью услугополучателя, электронным чеком, подтверждающим оплату за государственную регистрацию, посредством информационной системы финансовых организаций через внешний шлюз "электронного правительства", в правовой кадастр;

В случае успешного выполнения проверки условий, запись в регистрационный лист правового кадастра о произведенной регистрации вносится автоматически посредством информационно-коммуникационных технологий.

Электронное уведомление о произведенной регистрации либо отказ или приостановление государственной регистрации, направляется из правового кадастра в "личный кабинет" услугополучателя на веб-портале "электронного правительства", а также в информационную систему финансовой организации, автоматически посредством информационно-коммуникационных технологий.

При отсутствии оснований для приостановлений и отказов в государственной регистрации работником услугодателя осуществляется государственная регистрация прав на недвижимое имущество.

При наличии оснований для приостановлений и отказов в государственной регистрации работником услугодателя приостанавливается либо отказывается в государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Электронное уведомление о произведенной регистрации либо отказ или приостановление государственной регистрации направляется из правового кадастра в "личный кабинет" услугополучателя на веб-портале "электронного правительства" и информационную систему финансовой организации.

Приостановление государственной услуги осуществляется не более чем на один месяц по следующим основаниям:

по постановлению (определению) суда на основании исковых и иных заявлений (жалоб), поданных в суд;

в соответствии с актами прокурорского надзора до устранения нарушения закона;

в соответствии с Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

для представления заявителем документов, необходимых для государственной регистрации, если отсутствие необходимых документов не явилось основанием для отказа в приеме документов на регистрацию;

для получения разъяснений или истребования от государственных органов необходимой информации в связи с ее отсутствием в документах, исходящих от таких органов, или наличием противоречий в таких документах, если указанные обстоятельства не явились основаниями для отказа в приеме документов на регистрацию;

при несоответствии объекта регистрации, устанавливаемого на основании правоустанавливающих документов, и объекта регистрации, указанного в заявлении, для устранения противоречия между ними.

при неполной оплате за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;

если в течение трех рабочих дней с момента поступления электронной копии правоустанавливающего документа в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости не поступило подтверждение об оплате за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество или об освобождении лица от оплаты.

При приостановлении оказания государственной услуги услугодатель направляет заявителю уведомление с указанием причин и сроков приостановления, даты и регистрационного номера документа.

Указывается, что если в течение одного месяца обстоятельства, явившиеся основанием для приостановления в регистрации не устранены, работник услугодателя не позднее 3 рабочих дней до окончания срока приостановления уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в государственной услуге, а также времени и месте проведения заслушиваниядля возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

По результатам заслушивания услугодатель принимает решение об оказании государственной услуги, либо формирует мотивированный отказ.

Внесены также поправки в ряд правил по оказанию госуслуг, касающийся недвижимости.

Приказ вводится в действие с 20 июля 2025 года.