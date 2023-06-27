Чрезмерно не увлекайтесь: когда мороженое может оказаться опасным

Мороженое – самый любимый летний десерт. Считается, что этот волшебный продукт полезен для здоровья: он утоляет жажду, лечит больное горло и даже активизирует работу мозга. Так ли это, выяснил Zakon.kz.

История возникновения мороженого – богата. 4 тысяч лет назад римский император Нерон велел поварам преподнести к столу необычный перекус: фрукты перемешать с кусочками льда. Аналогичную рецепту разработали и при китайском короле Тангу, подчиненные баловали его молочной смесью со льдом. А вот у царя Александра Македонского даже были специальные атлеты, бегавшие ради мороженого из снега в горы. Секретный рецепт сладости разоблачил итальянский купец и путешественник Марко Поло. Так, удивительный на вкус продукт стали готовить во всем мире.

К счастью, теперь это лакомство доступно каждому. Отечественные производители могут похвастаться одним из вкуснейших мороженых в мире. В основе наших ингредиентов натуральные продукты, которые насыщенны витаминами. Лакомство с маркировкой "Сделано в Казахстане" пользуется спросом в таких странах, как Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Монголия, Грузия и даже Япония.

Лекарственные свойства

Сотрудник казахстанской компании по производству мороженого Зухра Кадырова рассказала, что как правило, в составе мороженого: молоко, сахар, вода и загустители. Эти компоненты сначала взбиваются, затем замораживаются. А также этот десерт можно найти на любой вкус. В качестве добавок используют шоколад, карамель, фрукты, ягоды, орехи, мармелады и другое. Такой продукт полон полезных веществ, как витамины А, D, группы В, аминокислоты, белки и минералы - кальций, калий, магний, фосфор. Эти элементы способствуют росту, укрепляют кости, улучшают память, помогают справиться со стрессами, поднимают настроение.

Мороженое способно нормализовать артериальное давление, улучшить движение крови по организму, снизить риск болезней сердечно-сосудистой системы. Оно повышает гемоглобин, снижает риск анемии и малокровия.

"Казахстанское мороженое, выпускающееся на заводах, безвредное, потому что изготавливается из натуральных компонентов. Молоко, что используем, даже вплоть трава, которую ела корова – все родное, то, к чему наш организм привык. Только в свойстве молока есть белки, аминокислоты, витамины, минеральные вещества, это все полезная пища для развития. Мы рекомендуем, в частности школьникам, как растущему и умственно развивающемуся организму, ежедневно съедать по порции мороженого. Вообще дневная норма для взрослого человека - 150-200 граммов". Сотрудник казахстанской компании по производству мороженого Зухра Кадырова

А еще порция холодного десерта спасает от жары, она понижает температуру тела и охлаждает не хуже душа.

Имеются противопоказания

Однако, такое райское наслаждение, дозволено не всем. Оно прежде всего противопоказано людям с непереносимостью лактозы и обострением хронических болезней желудочно-кишечного тракта, что чревато диареей, болями в животе и даже рвотой. Так как это высококалорийный продукт с большим количеством сахара, он категорически запрещен пациентам с сахарным диабетом и с ожирением.

К примеру, 33-летняя алматинка Айтолкын Айханова на личном опыте знает, что сладким лучше не увлекаться. Когда-то она весила 130 килограммов. Но правильные диеты помогают ей выглядеть потрясающе. Как признается девушка, мороженое она любит и может есть его хоть каждый день, однако десерт она не покупает в магазине, а предпочитает готовить дома.

"Лакомство из прилавок содержит слишком много калорий, жиров и углеводов, что может прибавить повлиять на вес. Поэтому воздерживаюсь от покупного мороженого. Но такой же чудо-вкусный десерт можно приготовить в домашних условиях. Фрукты взблендерить, потом заморозить и домашнее мороженое лед готово. Идеальный микс получается из банана и клубники". Алматинка Айтолкын Айханова

Тем, кто жить не может без сладкого, но при этом хочет выглядеть стройно, алматинка рекомендует лишь порцию мороженого в день, а это не больше 100 грамм.

Аккуратно баловаться поеданием мороженого советуют и аллергетикам, которые могут столкнуться с нарушениями дыхания и зудом, что может вызвать анафилактический шок.

Как быть детям и больному горлу

Кроме того, врачи поясняют, что для грудничков мороженое является тяжелой едой, так как с высокой жирностью, переизбытком сахара и консервантами маленькому организму справиться трудно. Продукт следует вводить в рацион ребенка постепенно в небольшом количестве. И лишь после трех лет им дозволена полная порция.

"Для детского организма важен состав продукта: для совсем маленьких деток лучше выбирать десерт на натуральном молоке без шоколада, орешков и других добавок, так как есть риск не только дать желудку нагрузку, но и подавиться. Обычное сливочное мороженое имеет меньший процент жирности по сравнению с пломбиром". Медседстра алматинской частной клиники Адиля Веляхунова

Также специалист Адиля Веляхунова прокомментировала мнение о том, что мороженое способно лечить горло либо напротив вызвать заболевания.

"Воспаление в горле вызывает не мороженое, а бактерии и вирусы. Однако холодное действительно способствует развитию болезни, так как является комфортной средой для размножения бактерий. Это провоцирует заболевания ротоглотки. Но парадокс и в том, что для некоторых организмов холодное постепенно закаляет горло, поэтому регулярное употребление мороженого защищает их от ангины".

По словам медсестры, если соблюдать умеренность и не глотать мороженое огромными кусками, ничего страшного с горлом не случится.

Обращать внимание на внешний вид

Зухра Кадырова рекомендует покупать мороженое только в проверенных местах и отказаться от различного мороженого на переулках. Остерегаться некачественной продукции и подделки, которые встречаются на рынке.

По ее словам, настоящее мороженое начнет таять через 10-15 минут медленно и равномерно, а если сладкое лакомство быстро растаяло в руках либо по часу не теряет вид, а также если в нем образовалась пенка или отделилась жидкость, то это подделка.

"Чтобы мороженое принесло только пользу, а не навредило, внимательно отнеситесь к присутствию красителей, сахара, консервантов или усилителей вкуса. Не стоит останавливать свой выбор на лакомстве с длинным списком подобных добавок. Недобросовестные производители добавляют в него в большом количестве пальмовое масло, этот растительный жир может подпортить здоровье. В казахстанском продукте тоже есть пальмовое масло, но абсолютно в безопасном количестве". Сотрудник казахстанской компании по производству мороженого Зухра Кадырова

Кроме того, специалист рекомендует обращать внимание на внешний вид мороженого. Если оно смято, то скорей всего было разморожено, а потом снова заморожено, что также плохо.

"Главное в мороженом - условия хранения. Если оно правильно хранится, то оно абсолютно безопасное и отравиться им невозможно. Самая большая ошибка: размороженное обратно замораживать. Если мороженое потеряло внешний вид, оно мятое, если у него подозрительные вкусовые качества и сомнительный запах, то лучше откажитесь от него. Скорей всего продукт испортился". Сотрудник казахстанской компании по производству мороженого Зухра Кадырова

Зухра Кадырова отмечает, что хранить мороженое нужно исключительно в морозильнике. Ни в коем случае есть просроченный десерт нельзя, так как им можно отравиться или получить кишечную инфекцию.

Также чревато чрезмерное потребление ледяного лакомства, это может вызвать головную боль, озноб, послужить причиной простуды или ангины. Не стоит есть мороженое зимой на открытом воздухе. Ну а пока, на улице жара, наслаждайтесь любимым лакомством и будьте здоровы.