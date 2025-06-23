Мороженое на разлив: чем опасен освежающий десерт летом

В летние дни одним из самых популярных продуктов среди детей и взрослых становится мороженое. Но в этом освежающем десерте может скрываться неожиданная опасность. Как не навредить здоровью, лакомясь в знойный день любимым продуктом, – в материале Zakon.kz.

Как только наступает жаркое время, в городе появляются пункты угощения мягким мороженым, которое наливают всем желающим из аппарата. Но не всегда потребление такого вида десерта может подарить радость и неповторимый вкус, а бонусом грозит привести к сильным пищевым отравлениям. Бывает, что при использовании фризерного аппарата продавцы пренебрегают гигиеной, а самому продукту не всегда уделяют должного внимания.

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По словам руководителя ДСЭК Алматы Касымхана Алпысбайулы, уличное разливное мороженое может быть опасно по следующим причинам:

ненадлежащее санитарное состояние оборудования;

нарушение температурного режима хранения;

отсутствие водоснабжения и условий для мытья рук у персонала;

продажа с рук без соответствующих разрешений и документов;

повышенный риск бактериального и кишечного заражения (например, сальмонеллез, эшерихиоз, листериоз).

Именно поэтому специалисты санитарно-эпидемиологического контроля систематически проводят мониторинг пунктов реализации мороженого в рамках действующего законодательства, Предпринимательского кодекса Казахстана и санитарных правил.

"Проверки осуществляются как в ходе профилактического контроля с посещением объекта или субъекта продажи мороженого на разлив, без посещения объекта, так и во время внепланового визита в точки продажи при поступлении жалоб и обращений с запросом граждан. Частота проверок зависит от степени риска объекта. В случае выявления нарушений принимаются меры административного воздействия". Руководитель ДСЭК Алматы Касымхан Алпысбайулы

При этом представители санитарно-эпидемиологического контроля рекомендуют потребителям, прежде чем купить вкусное лакомство, обратить внимание, надеты ли на руки продавца перчатки, в спецодежде ли он угощает детвору и взрослых.

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Кроме того, нужно проверить, имеется ли у оборудования крышка, подключено ли оно к холодильной установке, а также на многое другое:

"Не покупать мороженое в местах, не оборудованных водой и мусорным баком. Избегать покупки, если мороженое подается вручную без порционного предмета", – предупредил врач.

Также Касымхан Алпысбайулы отметил, что по всем санитарным правилам, чтобы избежать случаев заражения кишечной инфекцией, оборудование для разлива мороженого необходимо регулярно промывать и обслуживать.

"В соответствии с санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологическое требование к объектам по производству пищевой продукции" №ҚР ДСМ-36 от 28.04.2021 года оборудование для разлива мороженого должно очищаться и дезинфицироваться ежедневно, после завершения рабочего дня. Поверхности же, контактирующие с продуктами, а также отдельные детали аппарата – ежечасно". Касымхан Алпысбайулы

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Особое внимание уделяется чистоте оборудования, где могут скапливаться остатки продукта, – это среда для размножения бактерий.

При этом важно обращать внимание на консистенцию и прочие характеристики освежающего лакомства.

Мороженое должно быть:

однородным, без комков льда;

без признаков повторной заморозки (отсутствие воды, кристаллов льда, осадка);

стабильной формы, не таять мгновенно на жаре – это признак правильного хранения;

с нейтральным или сладким запахом, что является показателем отсутствия кислоты или химии.

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Но даже если все условия в точке разлива идеальные, стоит понимать, что любителям сладкого продукта требуется соблюдать меру в его потреблении.

Этот вкусный и полезный продукт является таким только при условии умеренного употребления. Только тогда он порадует организм и обогатит кальцием, калием, энергией, не нанеся вреда.

Как часто можно употреблять мороженое

Существует рекомендуемая норма в поедании летнего десерта:

Взрослым можно угощаться не более 2-3 раз в неделю, по 1 порции (100-150 г).

Детям – 1-2 раза в неделю, по 50–100 г.

Также правильным будет не употреблять его натощак или в холодную погоду.

Чем именно может быть мороженое не полезно?

Врач считает, что даже при соблюдении всех норм чрезмерное употребление мороженого может нанести вред:

– из-за высокого содержания сахара, что может привести к риску ожирения и диабета;

– частое употребление холодного продукта вызывает переохлаждение горла;

– у некоторых людей возможны аллергические реакции на добавки (красители, ароматизаторы, лактозу).

Исходя из последнего пункта, специалисты СЭС рекомендуют отдавать предпочтение естественным оттенкам продукта.

"Ярко-кислотные цвета – признак искусственных красителей. Натуральное мороженое ванильного, шоколадного, клубничного вкуса не должно быть чрезмерно ярким", – считают эксперты.

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Есть категория людей, которым запрещено есть мороженое.

Это лакомство противопоказано при:

– хронических заболеваниях горла и дыхательных путей;

– лактозной непереносимости;

– сахарном диабете (обычное мороженое);

– аллергии на молочные продукты.

Не рекомендуется угощать мороженым и детей до 3 лет, тем более с добавками, шоколадом и орехами.

"Желательно выбирать для малышей натуральное сливочное мороженое без красителей. Перед употреблением дайте мороженому немного подтаять, чтобы избежать температурного шока для горла", – подчеркнул врач.

По информации ДСЭК Алматы, чаще всего в мегаполисе представлено мороженое местных производителей, а также привезенное из стран ЕАЭС – России, Кыргызстана, Беларуси.

Мороженое не только можно, но и нужно включать в рацион. Но не стоит забывать, что нужно внимательно относиться к его выбору, отдавая предпочтение только качественной продукции.