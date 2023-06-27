Смаилов пригрозил чиновникам увольнением за плохую подготовку к отопительному сезону

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства РК 27 июня оценил подготовку к отопительному сезону как неудовлетворительную. Он отметил, что если ситуация не исправится, то будут приняты кадровые решения, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что вопрос специально рассматривают в июне, чтобы в запасе было достаточно времени. Однако уже сейчас есть недоработки как со стороны акиматов, так и со стороны центральных государственных органов.

"Системным оператором, компанией KEGOC, были утверждены ремонтные работы на ТЭЦ. Но очевидно, что эти работы идут с отставанием во многих регионах, а в отдельных случаях их переносят на следующий год. Например, на Атырауской ТЭЦ не начат капитальный ремонт турбин. Срыв составил 60 дней. Не начат текущий ремонт котла на ТЭЦ в Рудном. Срыв – 45 дней. На ГРЭС-1 города Темиртау запланированный капитальный ремонт котла вообще отменен. И таких примеров, к сожалению, немало. Подобный подход недопустим. Надо повысить ответственность владельцев энергообъектов. Определить жесткие встречные обязательства". Премьер-министр РК Алихан Смаилов

При этом министерство уже утвердило повышенные тарифы для 27 энергопроизводящих организаций.

Теплосети, по словам Смаилова, ремонтируют слишком медленно. Из 47 проектов по ремонту сетей работы ведутся только по 30. До конца не завершили техническое обследование сетей. Такая ситуация складывается в том числе из-за отсутствия координации между уполномоченным органом и акиматами.

"В целом оцениваю работу по подготовке к отопительному сезону как неудовлетворительную. Ответственные заместители первых руководителей акимов и министров должны быть "полевыми", а не "кабинетными". Надо оперативно решать все возникающие вопросы прямо на объектах ремонта. Времени на раскачку у нас не осталось. Уже заканчивается июнь. Работать нужно круглосуточно. Строительный сезон у нас короткий. Поэтому риски высокие. Если ситуация до конца лета не улучшится, будут приняты кадровые решения в отношении ответственных лиц". Алихан Смаилов

Министерству энергетики совместно с акимами регионов премьер-министр поручил обеспечить полную готовность теплоисточников к отопительному сезону без переносов сроков. Министерству индустрии совместно с акиматами регионов он велел принять все необходимые меры по завершению ремонтных работ на тепловых сетях.

Алихан Смаилов отметил, что важно не допустить бюрократизма при выделении бюджетных средств на реализацию проектов текущего года. Министерству энергетики совместно с заинтересованными государственными органами в рамках законопроекта по теплоэнергетике он поручил проработать вопрос об ответственности энергопроизводящих организаций за срыв утвержденного графика ремонта. При утверждении тарифа, по его словам, нужен комплексный подход, который позволит определить обоснованность внесенных заявок и фактическую ситуацию на станции.

Министерствам энергетики и национальной экономики глава правительства поручил за две недели проанализировать техническое состояние региональных электросетевых компаний и разработать карту рисков с указанием мер по их решению.

"Акимам регионов – кардинально пересмотреть работу региональных штабов по подготовке к отопительному сезону. Ежегодно их работа носила формальный характер. Они существуют только на бумаге и не погружены в процесс ремонтных кампаний. Заседания штабов должны проходить непосредственно на объектах, а не в стенах акиматов". Алихан Смаилов

Глава правительства поручил вице-премьеру Роману Скляру держать этот вопрос на строгом контроле.



Ранее министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рассказал о подготовке энергообъектов к будущему отопительному сезону и о том, какие ТЭЦ находятся в зоне риска.

