Саткалиев рассказал, какие ТЭЦ находятся в зоне риска в предстоящий отопительный сезон

На заседании правительства 27 июня министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рассказал о подготовке энергообъектов к будущему отопительному сезону, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава ведомства, определены энергопредприятия, которые включены в зону риска в предстоящий отопительный период.

"В связи с отсутствием финансирования ремонтных работ со стороны собственников подписано соглашение между акиматом, Усть-Каменогорскими тепловыми сетями – 100% акций которого принадлежат государству, и АО "Риддер ТЭЦ" об организации проведения ремонтных работ на станции. В настоящее время подрядными организациями начаты ремонтные работы по всем шести котлам". Алмасадам Саткалиев

Также параллельно проводится закуп необходимых материалов, трубная продукция уже поставляется на ТЭЦ. Также ведется ремонт тепловых сетей.

"Мы совместно с министерством финансов вносим изменения в правила использования резервов правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов. В рамках обеспечения надежной работы Экибастузской ТЭЦ в предстоящий отопительный сезон предусмотрен ремонт 10 котлов". Алмасадам Саткалиев.

По его словам, в настоящее время ведутся работы на семи котлах (№6,7,11,12,13,14,15). На ремонт пяти водогрейных котлов, принятых в коммунальную собственность, из резерва правительства выделено 7,4 млрд тенге.

"Остальные пять паровых котлов, а также вспомогательное оборудование, здания и сооружения ремонтируются за счет акционерного общества "ЦАЭК". Срок завершения ремонта котла №1 на ТЭЦ-2 АО "Арселор Миттал Темиртау" продлен на три месяца, с мая до августа. По строительству нового котла №7 необходимо проведение экспертизы о пригодности барабана котла. На Жезказганской ТЭЦ необходимо ускорить ремонт котла №4, а так же обеспечить выполнение всех запланированных ремонтных работ энергетического оборудования". Алмасадам Саткалиев

В связи с отсутствием резерва в Западной зоне из-за аварийного ремонта на электростанции ТОО "МАЭК" не начат капитальный ремонт котла №1 (планируется с 20 октября), а также турбин №10 и 6 на ТЭЦ-2 ТОО "МАЭК".

"Расширенно-текущий ремонт котлов Кентауской ТЭЦ проводился в 2015 году, а капитальные ремонты только в 2012 году. В текущем году запланирована реконструкция четырех котлов: №8, 9, 10, 11. Из областного бюджета выделено 1 млрд тенге при потребности 7,5 млрд тенге. Акимату необходимо принять меры по изысканию средств из местного бюджета". Алмасдам Саткалиев

Вместе с тем министр добавил, что определен график посещений представителей Минэнерго ТЭЦ в регионах.

В целом, в рамках подготовки энергетических предприятий к предстоящему осенне-зимнему периоду, в соответствии с графиком ремонтов, запланированы капитальные ремонты 10 энергоблоков, 49 котлов и 54 турбин.

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

Ранее в АФМ рассказали, что 677 млн тенге, предназначенных для ремонта Балхашской ТЭЦ, украли.