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Казахстанских студентов будут награждать за патриотизм и активную гражданскую позицию

казахстанских студентов будут награждать за патриотизм и активную гражданскую позицию Фото: Zakon.kz
Министерство науки и высшего образования разработало Правила награждения студенческой молодежи, обучающейся в организациях высшего и послевузовского образования, за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам награждение проводится ежегодно и является мероприятием, подводящим итоги деятельности актива обучающихся за учебный год.

Как поясняется, цель мероприятия – официальное признание министерством заслуг обучающихся, имеющих особые достижения в области учебы, науки, творчества, спорта, молодежного лидерства и общественной деятельности.

Задачи проведения подобных мероприятий:

  • поддержка выдающихся, интеллектуально и творчески одаренных лидеров среди молодежи;
  • формирование ценностей активного образа жизни, патриотизма в молодежной среде;
  • создание условий для развития социальной активности, самореализации и поощрения молодежи;
  • укрепление творческих, деловых и партнерских отношений между молодежными сообществами ;
  • формирование положительного имиджа вуза как крупного образовательного, научного, культурного, спортивного и общественного центра.

Стать номинантом могут студенты, магистранты, докторанты, интерны и.д всех высших учебных заведений, начиная со второго курса обучения, проявившие себя в учебной, научной, творческой, спортивной, социальной и иной деятельности.

Каждый обучающийся имеет право подать свою кандидатуру на участие в номинировании на награждение в соответствии с данным положением.

Заявки подаются в Департамент молодежной политики (КДМ), либо желающие принять участие в программе регистрируются на интернет-ресурсе, определенном администратором и размещают заявку на участие в соответствующем уровне по своему усмотрению.

Заявка отклоняется при несоответствии требованиям по возрасту. Кандидатуры претендентов на университетский уровень выдвигаются совместным решением студенческого парламента, а также отделами Управления воспитательной работы и структурными подразделениями Университета в соответствии с их направлением работы.

Количество победителей и лауреатов определяется количеством заявок, поданных в текущем учебном году, и их соответствием критериям номинации.

Участие в программе включает следующие направления деятельности:

  • "Спортивные достижения" ;
  • "Таланты и навыки"
  • "Национальное наследие"
  • "Вершины науки"
  • "Волонтерство"
  • "Молодежный лидер"
  • "Иностранный студент года"
  • "Студент года"
  • "Выпускник года".

Конкурс проходит в два этапа  на вузовском и республиканском уровне.

Предусматривается ограничения для подачи заявок на конкурс. Так, обучающийся может подать свою кандидатуру не более чем в двух номинациях. Если же заявка подана в три и более номинаций, то кандидатура снимается и в конкурсе не участвует.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 июля.

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