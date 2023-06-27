Казахстанских студентов будут награждать за патриотизм и активную гражданскую позицию
Согласно правилам награждение проводится ежегодно и является мероприятием, подводящим итоги деятельности актива обучающихся за учебный год.
Как поясняется, цель мероприятия – официальное признание министерством заслуг обучающихся, имеющих особые достижения в области учебы, науки, творчества, спорта, молодежного лидерства и общественной деятельности.
Задачи проведения подобных мероприятий:
- поддержка выдающихся, интеллектуально и творчески одаренных лидеров среди молодежи;
- формирование ценностей активного образа жизни, патриотизма в молодежной среде;
- создание условий для развития социальной активности, самореализации и поощрения молодежи;
- укрепление творческих, деловых и партнерских отношений между молодежными сообществами ;
- формирование положительного имиджа вуза как крупного образовательного, научного, культурного, спортивного и общественного центра.
Стать номинантом могут студенты, магистранты, докторанты, интерны и.д всех высших учебных заведений, начиная со второго курса обучения, проявившие себя в учебной, научной, творческой, спортивной, социальной и иной деятельности.
Каждый обучающийся имеет право подать свою кандидатуру на участие в номинировании на награждение в соответствии с данным положением.
Заявки подаются в Департамент молодежной политики (КДМ), либо желающие принять участие в программе регистрируются на интернет-ресурсе, определенном администратором и размещают заявку на участие в соответствующем уровне по своему усмотрению.
Заявка отклоняется при несоответствии требованиям по возрасту. Кандидатуры претендентов на университетский уровень выдвигаются совместным решением студенческого парламента, а также отделами Управления воспитательной работы и структурными подразделениями Университета в соответствии с их направлением работы.
Количество победителей и лауреатов определяется количеством заявок, поданных в текущем учебном году, и их соответствием критериям номинации.
Участие в программе включает следующие направления деятельности:
- "Спортивные достижения" ;
- "Таланты и навыки"
- "Национальное наследие"
- "Вершины науки"
- "Волонтерство"
- "Молодежный лидер"
- "Иностранный студент года"
- "Студент года"
- "Выпускник года".
Конкурс проходит в два этапа – на вузовском и республиканском уровне.
Предусматривается ограничения для подачи заявок на конкурс. Так, обучающийся может подать свою кандидатуру не более чем в двух номинациях. Если же заявка подана в три и более номинаций, то кандидатура снимается и в конкурсе не участвует.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 июля.
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