По 7 номинациям наградят студентов за патриотизм и активную гражданскую позицию

Министр науки и высшего образования приказом от 23 августа 2023 года утвердил Правила награждения студенческой молодежи, обучающейся в организациях высшего и послевузовского образования за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, конкурс проводится организацией высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО) ежегодно и является мероприятием, подводящим итоги деятельности актива обучающихся за учебный год.

ОВПО утверждает положение о конкурсе, определяющее порядок отбора и требования к участникам, организационную структуру, состав конкурсной комиссии ОВПО, а также создает конкурсную комиссию.

Студенты могут участвовать в конкурсе по следующим направлениям:

"Спорт и физическое развитие" – занятия различными видами спорта;

– занятия различными видами спорта; "Таланты и навыки" – занятия, направленные на развитие социальных и практических навыков, раскрытие талантов через посещение кружков, курсов, тренингов, практикумов, участие в интеллектуальных, творческих, научно-технических конкурсах, олимпиадах, выставках, соревнованиях и самостоятельное обучение;

– занятия, направленные на развитие социальных и практических навыков, раскрытие талантов через посещение кружков, курсов, тренингов, практикумов, участие в интеллектуальных, творческих, научно-технических конкурсах, олимпиадах, выставках, соревнованиях и самостоятельное обучение; "Чтение книг" из перечня рекомендованной литературы по трем разделам "Золотой фонд казахской литературы", "Золотой фонд мировой литературы", "Книги для личностного роста и саморазвития, научно-популярная литература;

из перечня рекомендованной литературы по трем разделам "Золотой фонд казахской литературы", "Золотой фонд мировой литературы", "Книги для личностного роста и саморазвития, научно-популярная литература; "Национальное наследие" – занятия национальными видами спорта, развитие талантов и навыков в национальной культуре, кухне, декоративно-прикладном искусстве либо дополнительное чтение одной книги из раздела "Золотой фонд казахской литературы". Участник может совместить данное направление с одним из первых трех направлений;

– занятия национальными видами спорта, развитие талантов и навыков в национальной культуре, кухне, декоративно-прикладном искусстве либо дополнительное чтение одной книги из раздела "Золотой фонд казахской литературы". Участник может совместить данное направление с одним из первых трех направлений; "Служение обществу" – мероприятия, направленные на реализацию проектов социокультурной жизни, решению проблем, оказание помощи нуждающимся, окружающей среде и животным через предоставление бесплатных услуг и другие формы гражданского участия;

– мероприятия, направленные на реализацию проектов социокультурной жизни, решению проблем, оказание помощи нуждающимся, окружающей среде и животным через предоставление бесплатных услуг и другие формы гражданского участия; "Патриотический туризм" – экскурсии, направленные на изучение родного края, историко-культурных объектов и развитие патриотизма;

– экскурсии, направленные на изучение родного края, историко-культурных объектов и развитие патриотизма; "Человек труда" – работа на различных предприятиях и в любой сфере в условиях реального производства.

Конкурсная комиссия ОВПО по каждому направлению деятельности рекомендует к награждению призеров в следующем порядке:

диплом Министерства науки и высшего образования РК (МНВО) I степени;

диплом МНВО РК II степени;

диплом МНВО РК III степени.

Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием и считается правомочным, если на заседании присутствует не менее двух третей ее состава.

Кандидат получает положительное заключение при наличии большинства голосов. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. Решение конкурсной комиссии оформляют протоколом.

Решение конкурсной комиссии и списки представленных к награждению направляют в МНВО и в течение 10 календарных дней публикуют на интернет-ресурсах ОВПО, а также МНВО.

Приказ вводится в действие 12 сентября 2023 года.