Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды рассказал о развитии региона

О ключевых показателях развития Туркестанской области за 5 лет с момента ее формирования рассказал аким региона Дархан Сатыбалды, передает Zakon.kz.

Как отметил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, с момента образования самостоятельного региона прошло 5 лет.

"Развитию экономики региона придали новый импульс меры по развитию Туркестана как духовной столицы. Главный экономический показатель – валовый региональный продукт за пять лет вырос вдвое и достиг 3,5 трлн тенге. Объем промышленной продукции, увеличившись практически в два раза, составил 867 млрд тенге. Для сравнения, в 2018 году этот показатель составлял 438,6 млрд тенге". Дархан Сатыбалды

По словам акима, после выделением самостоятельной Туркестанской области, основные производственные мощности остались на территории Шымкента. Необходимо было принимать меры для формирования в регионе новых производств. Так в рамках Карты индустриализации в 2018-2022 годах в области реализовано 43 проекта общей стоимостью 56 млрд тенге, а также создано 2834 новых рабочих места.

"Основную долю промышленности региона составляет добыча полезных ископаемых, по большей части – добыча урана. Национальная компания "Казатомпром" планирует построить завод по производству серной кислоты в Созакском районе в соответствии с потребностями уранодобывающих компаний. Инвестиционная стоимость проекта – 100 млрд. тенге. Он дает возможность открыть 250 новых рабочих мест". Дархан Сатыбалды

Также аким отметил, что сохраняется зависимость региона от трансфертов из республиканского бюджета. Для исправления ситуации необходимо увеличивать собственный доход области.

"В связи с этим планируется реализовать несколько важных масштабных проектов, которые позволят развивать промышленный потенциал региона. Необходимая инфраструктура предоставляется государством. В обрабатывающей промышленности планируется реализовать 19 проектов (общая стоимость 23,5 млрд тенге). В результате будет создано 490 рабочих мест". Дархан Сатыбалды

По информации акима, в первые 5 месяцев текущего года в Туркестанской области сохраняется рост промышленного производства (367 млрд тенге, индекс физического объема 105,9%). Рост произошел в основном за счет увеличения производства в обрабатывающей промышленности, электроэнергетике и водоснабжении.