Президент России Владимир Путин посетит Казахстан этой осенью. Об этом рассказал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Предстоящий визит главы государств обсудили во время телефонного разговора 24 июня.

"Мы даже обсудили предстоящей визит президента России в Казахстан осенью этого года. И сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства". Касым-Жомарт Токаев

Президент уверен, что такая позиция в полной мере соответствует интересам казахстанского народа.

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Касым-Жомарт Токаев 24 июня переговорил по телефону с Владимиром Путиным. Президент России проинформировал о ситуации в стране в связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер".