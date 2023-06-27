Путин посетит Казахстан
Фото: akorda.kz
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан этой осенью. Об этом рассказал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.
Предстоящий визит главы государств обсудили во время телефонного разговора 24 июня.
"Мы даже обсудили предстоящей визит президента России в Казахстан осенью этого года. И сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства".Касым-Жомарт Токаев
Президент уверен, что такая позиция в полной мере соответствует интересам казахстанского народа.
Касым-Жомарт Токаев 24 июня переговорил по телефону с Владимиром Путиным. Президент России проинформировал о ситуации в стране в связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер".
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