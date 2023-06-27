Военный мятеж в России: Лукашенко приказал привести армию в полную боеготовность

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу высказался о событиях в России и их влиянии на Беларусь, сообщает Zakon.kz.

Президент Беларуси заявил, что ему "было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России", сообщает БЕЛТА.

"Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно. Учитывая роль Беларуси в разрешении этой ситуации, должен в этом кругу сказать несколько слов о том, что случилось, и пояснить нашу позицию и принятые решения. Особенно в свете последних вбросов и инсинуаций, которые все больше и больше появляются, особенно в российских СМИ. Тем более что и беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа": надо же отчитываться". Александр Лукашенко

Президент Беларуси заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность.