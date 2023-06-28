Пульт в руки: топ-5 фильмов для семейного просмотра

Вечер выходного дня просто создан для того, чтобы посмотреть интересные фильмы. Редакция Zakon.kz сделала подборку веселых, добрых и увлекательных кинолент, которые можно посмотреть всей семьей.

"Астерикс и Обеликс: Поднебесная"

Еще одна часть приключений друзей из Галлии. По сюжету фильма китайскую императрицу приговаривают к тюремному заключению после дворцового переворота, который спровоцировал хитрый и коварный принц Дэн Цинь Кин. Принцесса Фу-И, единственная дочь императрицы, бежит в Галлию. Она хочет попросить помощи у Астерикса и Обеликса. Отважные и храбрые галлы соглашаются помочь принцессе спасти ее мать и освободить страну. Герои отправляются в Китай, который уже захвачен Цезарем. Кстати, это первая картина, не основанная на конкретном комиксе об Астериксе и Обеликсе, а также первый фильм в серии, в котором роль Обеликса исполняет не Жерар Депардье.

"14+"

История современных Ромео и Джульетты, живущих и в социальных сетях, и на улице с их жесткими правилами и законами, по которым влюбленные не хотят и не будут играть. Чтобы быть вместе, главным героям придется преодолеть многое: их школы враждуют между собой, поэтому их любовь – предательство своего района и своей компании. Родители не готовы принять тот факт, что дети стремительно взрослеют и что каждый подросток – личность, имеющий право выбора. Им мешают собственные комплексы и неуверенность в себе, боязнь сделать первый шаг и страх, что тебя не любят и оттолкнут. Но, несмотря на все эти препятствия, настоящая любовь победит все.

"Дорогая, я уменьшил детей"

Фантастическая комедия о том, что случается, когда заботливый и любящий отец по совместительству является рассеянным и эксцентричным изобретателем. Последствия его гениальных экспериментов вынесены в заглавие фильма — на протяжении полутора часов его отпрыски будут путешествовать по садовой лужайке, которая по понятным причинам превратилась для маленьких (а, скорее, микроскопических) героев в непроходимые джунгли — здесь кусочек оброненного когда-то крекера может раз и навсегда решить вопрос пропитания, а безобидная для обычного человека садовая "поливалка" сравнима со стихийным бедствием. И пусть компьютерная графика в фильме оставляет желать лучшего, смотрится эта картина до сих пор достаточно легко и вызывает мощные приступы умиления.

"Пингвины мистера Поппера"

Позитивная комедия с неподражаемым Джимом Кэрри в роли преуспевающего скряги-бизнесмена, жизнь которого с ног на голову переворачивает стайка очаровательных и невероятно плодовитых пингвинов. Кэрри с птичками, да еще и в одной квартире — ситуация уже подразумевает обилие уморительных сцен, вызывающих искреннее, хотя и безумно предсказуемое умиление. Уроки доброты, любви к детям и животным, семейные ценности и советы по содержанию холодоустойчивых птиц в домашних условиях прилагаются.

"Лабиринт Фавна"

Гильермо дель Торо, один из китов мексиканского кинематографа, прорвавшийся в Голливуд, в 2006 году представил Американской киноакадемии одно из лучших произведений в своей карьере. В одном фильме сошлись трагическая история одной семьи, война и самые настоящие фашисты плюс феи, фавны и другие фантастические существа.