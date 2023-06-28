Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 28-30 июня

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы, Шымкенте на 28-30 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 28 июня – переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С. 29 июня – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +22+24°С. 30 июня – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С. Алматы 28 июня – переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +30+32°С. 29 июня – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +25+27°С. 30 июня – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С. Шымкент 28 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +31+33°С. 29 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С. 30 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С. Читайте также Священник на казахском поздравили мусульман с Курбан айтом Министр энергетики рассказал, на какой стадии ремонт ТЭЦ-2 в Петропавловске Митрополит Астанайский и Казахстанский поздравил казахстанцев с Курбан айтом

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