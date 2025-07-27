Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 28 по 30 июля

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 28 по 30 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 28 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +27+29°.

переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +27+29°. 29 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +22+24°.

переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +22+24°. 30 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +20+22°. Прогноз погоды по Алматы 28 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +33+35°.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +33+35°. 29 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, утром и днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем сильная жара +33+35°.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, утром и днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем сильная жара +33+35°. 30 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, утром и днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +30+32°. Прогноз погоды по Шымкенту 28 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +34+36°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +34+36°. 29 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +34+36°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +34+36°. 30 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +32+34°. Ранее к жителям Алматы обратились с важным предупреждением из-за жары. В городе объявили пятый класс пожарной опасности.

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