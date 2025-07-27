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Общество

Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 28 по 30 июля

Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 17:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 28 по 30 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 28 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +27+29°.
  • 29 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +22+24°.
  • 30 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +20+22°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 28 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +33+35°.
  • 29 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, утром и днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем сильная жара +33+35°.
  • 30 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, утром и днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +30+32°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 28 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +34+36°.
  • 29 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +34+36°.
  • 30 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +32+34°.

Ранее к жителям Алматы обратились с важным предупреждением из-за жары. В городе объявили пятый класс пожарной опасности.

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Андрей Дюсупов
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