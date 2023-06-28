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Стал известен исполнитель главной роли в фильме "Супермен: Наследие"

Стало известно, кто сыграет Супермена в новом фильме перезагруженной киновселенной Фото: Instagram/davidcorenswet
Warner Bros. назвала исполнителей ролей Супермена и Лоис Лейн в "Супермене: Наследие", сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Hollywood Reporter Кларка Кента сыграет Дэвид Коренсвет. Актер ранее играл в сериале "Политик" и слэшере "Пэрл". Роль журналистки Лоис Лейн досталась Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел").

Главного злодея нового фильма Лекса Лютора, по мнению издания, сыграет Николас Холт, который также боролся за роль Супермена.

Ранее издание The Hollywood Reporter сообщило, что на роль Лекса Лютора претендуют братья Александр и Билл Скарсгард.

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Релиз Superman: Legacy намечен на 11 июля 2025 года, а съемки ленты должны стартовать в начале 2024-го. Сюжет картины расскажет о том, как молодой пришелец Кал-Эл пытается смирится со своим криптонианским наследием, живя на Земле с приемной семьей.

Ранее актер Генри Кавилл заявил, что больше не будет играть Супермена.

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