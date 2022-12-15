Актер Генри Кавилл заявил, что больше не будет играть Супермена

Британский актер Генри Кавилл 15 декабря обратился на своей странице в Instagram к поклонникам, сообщает Zakon.kz.

Он подтвердил новость о том, что не будет продолжать играть Супермена.

"Только что у меня была встреча с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, и у меня печальные новости для всех. В конечном счете я не вернусь в качестве Супермена", – отметил Кавилл.

Он назвал эту ситуацию "не самой легкой", особенно после того, как студия уже объявляла о возвращении актера в проект в октябре. Кавилл сказал, что с уважением принял это решение, и добавил, что его "очередь носить плащ прошла". Он пожелал создателям проекта удачи.

В июле эксперты назвали самых красивых мужчин в мире. В списке номинантов были представлены Криштиану Роналду, Джастин Бибер, Генри Кавилл, Ким Тэхен, Тимоти Шаламе, Том Холланд и многие другие.

