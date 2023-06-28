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В Алматинской области из-за табуна лошадей в аварии пострадали два человека

ДТП, авария Фото: Zakon.kz
ДТП произошло по Ташкентскому тракту в Алматинской области, не доезжая поселка Каскелен, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал очевидец, четыре мотоцикла возвращались в город, ехали в восточном направлении. Они держались на расстоянии друг от друга.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент один из мотоциклистов заметил переходящее стадо. После впереди стали подниматься клубы дыма.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Как оказалось, впереди мотоциклист столкнулся с лошадью, которая переходила через трассу.

ДТП

Фото: Zakon.kz

На мотоцикле марки Suzuki сидели парень с девушкой. От удара мотоцикл отбросило. Чудом пара не вылетела на полосу встречного движения.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Предполагается, когда девушка вылетела с мотоцикла, она ударилась о мачту дорожного освещения.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Пассажирка получила тяжелую травму, открытые переломы и экстренно была госпитализирована в ближайшую больницу. В данный момент она находится в реанимации. Парень же серьезных травм не получил, но тоже был госпитализирован.

ДТП

Фото: Zakon.kz

По словам очевидица, пока люди оказывали первую помощь пострадавшим, в этот момент подбежал пастух и угнал лошадей с дороги. Полиции еще предстоит найти пастуха и хозяина этого табуна.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Отметим, что на месте работают сотрудники дорожной полиции.

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