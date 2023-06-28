В Алматинской области из-за табуна лошадей в аварии пострадали два человека
Как рассказал очевидец, четыре мотоцикла возвращались в город, ехали в восточном направлении. Они держались на расстоянии друг от друга.
Фото: Zakon.kz
В какой-то момент один из мотоциклистов заметил переходящее стадо. После впереди стали подниматься клубы дыма.
Фото: Zakon.kz
Как оказалось, впереди мотоциклист столкнулся с лошадью, которая переходила через трассу.
Фото: Zakon.kz
На мотоцикле марки Suzuki сидели парень с девушкой. От удара мотоцикл отбросило. Чудом пара не вылетела на полосу встречного движения.
Фото: Zakon.kz
Предполагается, когда девушка вылетела с мотоцикла, она ударилась о мачту дорожного освещения.
Фото: Zakon.kz
Пассажирка получила тяжелую травму, открытые переломы и экстренно была госпитализирована в ближайшую больницу. В данный момент она находится в реанимации. Парень же серьезных травм не получил, но тоже был госпитализирован.
Фото: Zakon.kz
По словам очевидица, пока люди оказывали первую помощь пострадавшим, в этот момент подбежал пастух и угнал лошадей с дороги. Полиции еще предстоит найти пастуха и хозяина этого табуна.
Фото: Zakon.kz
Отметим, что на месте работают сотрудники дорожной полиции.