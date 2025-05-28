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Происшествия

Четыре человека погибли в аварии с КАМАЗом в Алматинской области

ДТП в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 23:07 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области произошло массовое ДТП. Неуправляемый прицеп, который отсоединился от большегруза, спровоцировал страшную аварию с гибелью четырех человек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Алматинской области, трагедия произошла на 44 километре автодороги Алматы – Бишкек.

"28 мая около 18:00 39-летний житель Туркестанской области, управляя грузовой автомашиной марки КАМАЗ, допустил отсоединение прицепа. Предварительно установлено, что вышедший из-под контроля прицеп выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Geely, а последняя по инерции с автомобилем KIA Sportage", – прокомментировали ситуацию Zakon.kz в ДП области.

В результате трагедии на месте происшествия погибли четыре человека, в том числе водитель Geely.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводится всестороннее расследование. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются", – заключили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Алматы произошло жуткое лобовое столкновение, унесшее жизнь двух человек.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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