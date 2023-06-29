Полезную замену сахару назвала диетолог

Российский диетолог Дарья Русакова назвала продукт, который заменит сахар и поможет сладкоежкам перейти на полезное питание, сообщает Zakon.kz.

При переходе на питание без сахара диетолог Дарья Русакова советует использовать в пищу сироп цикория. Об этом пишет Лента.ру.

Совсем отказываться от сладкого невозможно. Тем более не стоит это делать кардинально. Лучше постепенно сокращать количество потребляемого сладкого. В этом помогут продукты с меньшим содержанием сахара и сахарозаменители.

"С сахарозаменителями тоже есть нюансы. Убирая из рациона сахар, в том числе в виде сладостей и десертов, не стоит использовать мед, фруктозу, аспартам, ксилит, сорбит, сиропы на основе агавы, фиников, винограда, клена. Лучше употреблять сироп цикория, стевию и эритритол". Дарья Русакова

Сладости и десерты можно есть только в первой половине дня, настаивает врач. При этом рацион нужно спланировать так, чтобы не было суммарного превышения углеводов за день.

Можно есть полезные сладости с высоким содержанием пищевых волокон, отметила Русакова. Например, пастилу без сахара, содержащую пектин. Любителям шоколада стоит обратить внимание на плитки с высоким содержанием какао, в таких сахара в разы меньше.

Ранее врач предупредила об опасности занятий физической культурой в жаркую погоду. Специалист предупредила, что интенсивные физические нагрузки в жаркую погоду увеличивают риск проблем со стороны сердечно-сосудистой системы.

