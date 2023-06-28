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Врач предупредила о риске тренировок в жару

Врач предупредила о риске тренировок в жару Фото: pxhere
Специалист предупредила, что интенсивные физические нагрузки в жаркую погоду увеличивают риск проблем со стороны сердечно-сосудистой системы, сообщает Zakon.kz.

В интервью "Известиями" медик объяснила, что также увеличивается вероятность возникновения обезвоживания и появления усталости, тошноты, головокружения, головной боли, судорог, снижения концентрации и внимания.

Елена Тихомирова подчеркнула, что во время тренировок нельзя употреблять кофе и алкоголь, поскольку обезвоживание организма из-за них только увеличивается.

Терапевт посоветовала проводить тренировки в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха снижается, а если все-таки придется тренироваться в жаркие часы - лучше делать это в зале с кондиционером. Также она рекомендует носить во время тренировок легкую одежду из дышащих материалов и пить достаточное количество воды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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