Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На каких сезонных работах могут трудиться иностранцы

Утвержден Перечень профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников Фото: primeminister.kz
Министерство труда приказом от 22 июня 2023 года утвердило "Перечень профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников", сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли:

  • Садовники и садоводы
  • Полеводы и овощеводы
  • Рабочие по изготовлению табачной продукции
  • Неквалифицированные рабочие в растениеводстве
  • Неквалифицированные рабочие в животноводстве
  • Неквалифицированные рабочие в производстве смешанной растениеводческой и животноводческой продукции

При этом новый перечень полностью повторяет ранее действовавший перечень.

Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.

Читайте также

Перечень товаров, закупаемых у организаций лиц с инвалидностью, утвердили в Казахстане

Почему отменили приговор убийце юриста Айман Асановой, рассказали в суде

Безработных будут регистрировать и разрабатывать индивидуальный план их трудоустройства

Элина Черногрицкая
Законодательство МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
Начали действовать новые правила продажи билетов на поезда
В Казахстане стали действовать новые правила продажи билетов на поезда
Священник на казахском поздравили мусульман с Курбан айтом
Священник на казахском поздравил мусульман с Курбан айтом
Шведская полиция разрешила сжечь Коран в Курбан-байрам
Шведская полиция разрешила протестную акцию с Кораном в Курбан байрам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления