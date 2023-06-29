На каких сезонных работах могут трудиться иностранцы

Фото: primeminister.kz

Министерство труда приказом от 22 июня 2023 года утвердило "Перечень профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников", сообщает Zakon.kz.

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