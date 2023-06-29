На каких сезонных работах могут трудиться иностранцы
Фото: primeminister.kz
Министерство труда приказом от 22 июня 2023 года утвердило "Перечень профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников", сообщает Zakon.kz.
В перечень вошли:
- Садовники и садоводы
- Полеводы и овощеводы
- Рабочие по изготовлению табачной продукции
- Неквалифицированные рабочие в растениеводстве
- Неквалифицированные рабочие в животноводстве
- Неквалифицированные рабочие в производстве смешанной растениеводческой и животноводческой продукции
При этом новый перечень полностью повторяет ранее действовавший перечень.
Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.
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