В Казахстане расширили перечень профессий для сезонных мигрантов

Фото: Zakon.kz

Приказом Минтруда от 9 июля 2025 года внесены дополнения в перечень профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополнен следующими профессиями: Неквалифицированные рабочие в сфере строительства объектов на селе – строители (неквалифицированные), разнорабочие (строительство/ремонт) ( введен в действие с 9 июля 2025 года и действует до 31 декабря 2025 года. – Авт.).

– Авт.). Неквалифицированные рабочие в сфере строительства – разнорабочие (строительство/ремонт).

Неквалифицированные рабочие в сфере благоустройства (уборка снега, уборка территории).

Неквалифицированные рабочие в сфере обслуживания (официанты, продавцы). Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года, за исключением первого подпункта.

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