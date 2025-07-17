В Казахстане расширили перечень профессий для сезонных мигрантов
Фото: Zakon.kz
Приказом Минтруда от 9 июля 2025 года внесены дополнения в перечень профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень дополнен следующими профессиями:
- Неквалифицированные рабочие в сфере строительства объектов на селе – строители (неквалифицированные), разнорабочие (строительство/ремонт) (введен в действие с 9 июля 2025 года и действует до 31 декабря 2025 года. – Авт.).
- Неквалифицированные рабочие в сфере строительства – разнорабочие (строительство/ремонт).
- Неквалифицированные рабочие в сфере благоустройства (уборка снега, уборка территории).
- Неквалифицированные рабочие в сфере обслуживания (официанты, продавцы).
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года, за исключением первого подпункта.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript