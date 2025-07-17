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Право

В Казахстане расширили перечень профессий для сезонных мигрантов

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 09:32 Фото: Zakon.kz
Приказом Минтруда от 9 июля 2025 года внесены дополнения в перечень профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополнен следующими профессиями:

  • Неквалифицированные рабочие в сфере строительства объектов на селе – строители (неквалифицированные), разнорабочие (строительство/ремонт) (введен в действие с 9 июля 2025 года и действует до 31 декабря 2025 года. – Авт.).
  • Неквалифицированные рабочие в сфере строительства – разнорабочие (строительство/ремонт).
  • Неквалифицированные рабочие в сфере благоустройства (уборка снега, уборка территории).
  • Неквалифицированные рабочие в сфере обслуживания (официанты, продавцы). 

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года, за исключением первого подпункта.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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