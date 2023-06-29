В Казахстане адвокатов и юристов будут стимулировать за оказание бесплатной юридической помощи

Министерство юстиции разработало Правила стимулирования государством, а также перечня и описания наград, формы наградного листа за внесение значительного вклада в оказание комплексной социальной юридической помощи, сообщает Zakon.kz.

В качестве меры стимулирования за значительный вклад в оказание комплексной социальной юридической помощи предлагается награждать медалью "ІЗГІ ҚЫЗМЕТІ ҮШІН" (За безупречную службу) и нагрудными знаками "Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудағы қызметі үшін" (За вклад в защиту прав и свобод граждан) первой, второй и третьей степени.

В частности, награждать планируется специалистов, отличившихся:

высоким профессиональным мастерством при защите прав, свобод и законных интересов клиентов при оказании комплексной социальной юридической помощи;

значительным вкладом в развитие комплексной социальной юридической помощи.

Согласно правилам, высокое профессиональное мастерство и значительный вклад адвокатов, юридических консультантов в развитие комплексной социальной юридической помощи будут определяться президиумом Республиканской коллегии адвокатов, коллегиальным органом управления палаты юридических консультантов.

Представления о награждении адвокатов, юридических консультантов инициируются Республиканской коллегией адвокатов, палатами юридических консультантов, которые направляют соответствующие представления в кадровую службу центрального государственного органа, уполномоченного в сфере оказания юридической помощи не позднее, чем за 2 месяца до празднования государственных, профессиональных, иных праздников и юбилейных дат.

В свою очередь уполномоченный орган рассматривает вопрос о награждении, подготавливает необходимые документы и принимает в течение 10 календарных дней приказ о награждении.

Вручение наград производится уполномоченным органом в торжественной обстановке лично награжденному.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 июля.