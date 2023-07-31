Юристов наградят за вклад в оказание социальной юридической помощи: утверждены правила

Министр юстиции приказом от 24 июля 2023 года утвердил приказ "Об утверждении Правил стимулирования государством, а также перечня и описания наград, формы наградного листа за внесение значительного вклада в оказание комплексной социальной юридической помощи", сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, мерой стимулирования государством внесения значительного вклада в оказание комплексной социальной юридической помощи является присвоение медалей, нагрудных значков (награды).

Мерами стимулирования отметят достижения в профессиональной деятельности адвоката, юридического консультанта, отличившихся:

высоким профессиональным мастерством при защите прав, свобод и законных интересов клиентов при оказании комплексной социальной юридической помощи;

значительным вкладом в развитие комплексной социальной юридической помощи.

Высокое профессиональное мастерство и значительный вклад адвокатов, юридических консультантов в развитие комплексной социальной юридической помощи определяются президиумом Республиканской коллегии адвокатов, коллегиальным органом управления палаты юридических консультантов.

Представления о награждении адвокатов, юридических консультантов инициируют Республиканская коллегия адвокатов, палаты юридических консультантов, которые направляют соответствующие представления в кадровую службу центрального государственного органа, уполномоченного в сфере оказания юридической помощи.

При этом представления о награждении должны быть направлены в уполномоченный орган не позднее, чем за 2 месяца до празднования государственных, профессиональных, иных праздников и юбилейных дат.

Уполномоченный орган рассматривает вопрос о награждении, подготавливает необходимые документы и принимает в течение 10 календарных дней приказ о награждении.

Награды вручает уполномоченный орган в торжественной обстановке лично награжденному.

Какие награды вручаются

1. Медаль "ІЗГІ ҚЫЗМЕТІ ҮШІН" ("За добрую службу").

Медаль "ІЗГІ ҚЫЗМЕТІ ҮШІН" изготавливается из латуни в форме восьмиконечной звезды высотой 32 миллиметра (мм) и шириной 32 мм с накладкой в форме круга. Фон медали матированный.

В центре медали расположены два круга, в первом круге на голубом фоне расположены шанырак и парящий орел. За первым кругом находится надпись "ІЗГІ ҚЫЗМЕТІ ҮШІН". Изображения и надпись нагрудного знака золотистого цвета. Поверхность восьмиконечной звезды выполнена в виде горизонтальных рельефных полос.

2. Нагрудный знак "Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудағы қызметі үшін" І степени. ("За службу в защите прав и свобод граждан")

Нагрудный знак имеет форму пятиконечной звезды высотой 32 мм и шириной 32 мм с накладкой в форме круга.

На лицевой стороне нагрудного знака по краям круга на синем фоне находится рельефная надпись "АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН ҚОРҒАУДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ ҮШІН". Внутри круга расположены шанырак и парящий орел. Фон дражированный. Книзу пятиконечника расположена лента голубого цвета. На ленте – римская цифра "І" голубого цвета. Изображения и надпись нагрудного знака золотистого цвета. Поверхность пятиконечной звезды выполнена в виде горизонтальных рельефных полос.

3. Нагрудный знак "Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудағы қызметі үшін" ІІ степени.

Нагрудный знак имеет форму пятиконечной звезды высотой 32 мм и шириной 32 мм с накладкой в форме круга.

На лицевой стороне нагрудного знака по краям круга на синем фоне находится рельефная надпись "Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудағы қызметі үшін". Внутри круга расположены шанырак и парящий орел. Фон дражированный. Книзу пятиконечника расположена лента голубого цвета. На ленте – римская цифра "ІІ" голубого цвета. Изображения и надпись нагрудного знака золотистого цвета. Поверхность пятиконечной звезды выполнена в виде горизонтальных рельефных полос.

4. Нагрудный знак "Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудағы қызметі үшін" ІІІ степени.

Нагрудный знак "Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудағы қызметі үшін" ІІІ степени имеет форму пятиконечной звезды высотой 32 мм и шириной 32 мм с накладкой в форме круга.

На лицевой стороне нагрудного знака по краям круга на синем фоне находится рельефная надпись "Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудағы қызметі үшін". Внутри круга расположены шанырак и парящий орел. Фон дражированный. Книзу пятиконечника расположена лента голубого цвета. На ленте – римская цифра "ІІІ" голубого цвета. Изображения и надпись нагрудного знака золотистого цвета. Поверхность пятиконечной звезды выполнена в виде горизонтальных рельефных полос.

Приказ вводится в действие 7 августа 2023 года.