Организаторов онлайн-казино задержали в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу расследует факт организации незаконного онлайн-казино в нескольких регионах, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в ведомстве, для участия в играх сайты содержали ссылку в Telegram-канале, где указаны реквизиты пополнения баланса.



"Оплата производилась на карточные счета и электронный кошелек, после пополнения которых направлялся логин и пароль для участия в играх. Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета иностранных лиц", – говорится в сообщении.

На территории городов Атырау, Актобе и Актау прошли обыски, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства – ноутбуки с игровыми программами, телефоны с банковскими приложениями, оформленными на иностранных лиц и граждан РК.

"Арестовано все движимое и недвижимое имущество на общую сумму 167 млн тенге. Наложены аресты на все счета в банках второго уровня, принадлежащих организаторам и причастным лицам", – рассказали в АФМ.

Отмечается, что онлайн азартные игры проводились круглосуточно с ежедневным оборотом около 800 тыс. тенге.

"Общая сумма денежных средств, поступивших на карточные счета, используемые для организации незаконной игорной деятельности, превышает 3 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали. Они водворены в ИВС.

В отношении их судом санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" сроком на два месяца.