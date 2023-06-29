Жуткая авария в Астане: автомобиль влетел в столб ЛРТ
Фото: социальные сети
В Астане 29 июня автомобиль влетел в столб ЛРТ, сообщает Zakon.kz.
В полиции прокомментировали ДТП.
"29 июня около 06:04 водитель автомобиля марки Chevrolet Malibu, следуя по улице Сыганак в сторону улицы Ш. Калдаякова на мосту "Арыс", не справился с управлением, допустил наезд на бетонную опору (столб LRT)", – говорится в сообщении.
43-летний водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.
По данному факту проводится досудебное расследование.
14 июня в столице пьяный водитель Toyota устроил ДТП c перевертышем.
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