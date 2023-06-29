В Казахстане утвердили минимальные ставки авторского вознаграждения
В частности, согласно закону "Об авторском праве и смежных правах" за исполнение музыкальных произведений с текстом или без текста, литературных произведений как артистами-исполнителями, так и при исполнении с помощью технических средств (проигрыватели любых носителей звука) при бесплатном входе установлены ставки:
- на дискотеках – 3 МРП (10 350 тенге);
- в ночных клубах – 3 МРП;
- ресторанах – 2 МРП (6900 тенге);
- кафе – 1,5 МРП (5175 тенге);
- кинотеатрах, казино, барах, бистро, столовых, открытых площадках, игровых аттракционах и других общественных местах – 0,5 МРП (1725 тенге).
В документе также предусмотрены минимальные ставки вознаграждении в оригинальных драматических и музыкально-драматических произведениях, в концертных, эстрадных, цирковых, танцевальных программах и т.д.
Минимальные ставки авторского вознаграждения за использование произведений путем публичного сообщения:
- за сообщение в эфир выпущенных в свет произведений – 1% от общей суммы дохода;
- за сообщение по кабелю выпущенных в свет произведений – 3% от общей суммы дохода;
- за сообщение произведений посредством спутникового телевидения – 4% от обзей суммы дохода.
Минимальные ставки авторского вознаграждения за воспроизведение и распространение произведений
- Воспроизведение (тиражирование) и распространение произведений в звуковой записи – 3% от отпускной цены каждого выпущенного экземпляра звукозаписи (независимо от количества произведений, записанных на носителях звукозаписи);
- Воспроизведение и распространение произведений в качестве мелодий (рингтонов) для мобильных телефонов – 10% от дохода за использование произведения;
- Сдача экземпляров звукозаписей или аудиовизуальных произведений в прокат (внаем) – 1 МРП (3450 теге).
Посмотреть все ставки можно здесь.
"Установить, что прилагаемые к настоящему приказу ставки авторского вознаграждения являются минимальными для определенных в них видах использования произведений. Размер вознаграждения, порядок и сроки его выплаты устанавливаются сторонами в авторском или лицензионном договоре, заключаемом с авторами, их правопреемниками либо организацией, управляющей имущественными правами авторов на коллективной основе", - говорится в приказе.
Приказ вводится в действие с 8 июля 2023 года.