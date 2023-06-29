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Законодательство РК

В Казахстане утвердили минимальные ставки авторского вознаграждения

В Казахстане утвердили ставки минимального авторского вознаграждения Фото: Zakon.kz
Министр юстиции РК приказом от 22 июня 2023 года утвердил минимальные ставки авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений, сообщает Zakon.kz.

В частности, согласно закону "Об авторском праве и смежных правах" за исполнение музыкальных произведений с текстом или без текста, литературных произведений как артистами-исполнителями, так и при исполнении с помощью технических средств (проигрыватели любых носителей звука) при бесплатном входе установлены ставки:

  • на дискотеках – 3 МРП (10 350 тенге);
  • в ночных клубах – 3 МРП;
  • ресторанах – 2 МРП (6900 тенге);
  • кафе – 1,5 МРП (5175 тенге);
  • кинотеатрах, казино, барах, бистро, столовых, открытых площадках, игровых аттракционах и других общественных местах – 0,5 МРП (1725 тенге).

В документе также предусмотрены минимальные ставки вознаграждении в оригинальных драматических и музыкально-драматических произведениях, в концертных, эстрадных, цирковых, танцевальных программах и т.д.

Минимальные ставки авторского вознаграждения за использование произведений путем публичного сообщения:

  • за сообщение в эфир выпущенных в свет произведений – 1% от общей суммы дохода;
  • за сообщение по кабелю выпущенных в свет произведений – 3% от общей суммы дохода;
  • за сообщение произведений посредством спутникового телевидения – 4% от обзей суммы дохода.

Минимальные ставки авторского вознаграждения за воспроизведение и распространение произведений

  1. Воспроизведение (тиражирование) и распространение произведений в звуковой записи – 3% от отпускной цены каждого выпущенного экземпляра звукозаписи (независимо от количества произведений, записанных на носителях звукозаписи);
  2. Воспроизведение и распространение произведений в качестве мелодий (рингтонов) для мобильных телефонов – 10% от дохода за использование произведения;
  3. Сдача экземпляров звукозаписей или аудиовизуальных произведений в прокат (внаем) – 1 МРП (3450 теге).

Посмотреть все ставки можно здесь.

"Установить, что прилагаемые к настоящему приказу ставки авторского вознаграждения являются минимальными для определенных в них видах использования произведений. Размер вознаграждения, порядок и сроки его выплаты устанавливаются сторонами в авторском или лицензионном договоре, заключаемом с авторами, их правопреемниками либо организацией, управляющей имущественными правами авторов на коллективной основе", - говорится в приказе.

Приказ вводится в действие с 8 июля 2023 года.

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